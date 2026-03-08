Lavoratrici dei musei in mobilitazione davanti al Giardino di Boboli

Il Giardino di Boboli

Presidio lunedì 9 marzo insieme alle studentesse: al centro la vertenza delle lavoratrici precarie senza stipendio da ottobre e la richiesta alla Regione Toscana di convocare l’Unità di crisi

Torniamo a mobilitarci questa volta davanti al Giardino di Boboli, la cui gestione dei servizi è parte della stessa gara di appalto delle Gallerie degli Uffizi. Lavoratrici e lavoratori precarie storiche dei musei sono ancora a casa senza stipendio da ottobre, e nessuna risposta è arrivata dalla Regione Toscana. Dentro ai musei chi lavora deve fare turni allucinanti per sopperire alla gestione scellerata dei servizi, che riduce al minimo il personale e i diritti dei lavoratori.

È più che mai urgente convocare il tavolo dell’Unità di Crisi della Regione. Domani sarà una giornata di Sciopero globale transfemminista. Domani scioperemo insieme, lavoratrici e studentesse, per una cultura diversa, che rimetta al centro i diritti e le persone.

Non c’è cultura senza diritti

H 9.00 Piazza Santissima Annunziata - corteo delle studentesse

H 11.00 Piazza Pitti - Giardini di Boboli

Fonte: Ufficio stampa SUDD • Sindacato Unione Democrazia Dignità COBAS

