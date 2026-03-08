Marzo al Teatro delle Arti: musica, poesia e teatro contemporaneo

Un mese che intreccia linguaggi e formati diversi. Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa presenta il programma di marzo, costruito tra rassegne e proposte che spaziano dalla musica al teatro civile, dalla poesia ai linguaggi contemporanei della narrazione.

Ad aprire il calendario è stato il concerto-tributo dedicato a Pino Daniele, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e un’accoglienza calorosa da parte degli spettatori. Sul palco gli Ottoni dell’Orchestra della Toscana, affiancati da un trio jazz e dalla voce di Nadyne Rush, per una serata intensa che ha reso omaggio al grande cantautore napoletano.

Il 12 marzo il teatro propone una serata che unisce musica, letteratura e riflessione, inserita nel programma Marzo Donna, promosso dal Comune di Lastra a Signa.

Si comincia dalle 19.00 con aperitivo e Jazz in Foyer insieme al Tamya Luna Trio.

Pianista e compositrice italo-boliviana nata a Firenze, Tamya Luna porta sul palco una musica che nasce dall’incontro tra culture. Dopo molti anni trascorsi in Bolivia e collaborazioni con artisti latinoamericani, il suo lavoro si è arricchito delle sonorità di Argentina, Perù, Brasile, Colombia, Messico e Cuba.

Oggi è impegnata in una ricerca musicale dedicata alle cantautrici latinoamericane – tra cui Cecilia Todd, Matilde Casazola e Violeta Parra – mentre lavora alla produzione del suo primo disco di composizioni originali.

Alle 21.00 va in scena "Solo se ti rende felice – Giocare un mondo migliore", podcast live a teatro con la scrittrice Lilith Moscon. L’incontro parte dall’idea del gioco come spazio di immaginazione e di possibilità: un luogo in cui raccontare il mondo per com’è e per come potrebbe essere, esplorando il valore trasformativo dell’infanzia e della creatività.

Lilith Moscon è autrice di libri per giovani lettrici e lettori come "Xenia contro il tempo" (Emons Ragazzi), storia di amicizia e avventura che segue Xenia e il suo amico Leone nella ricerca della gatta Alma, in un viaggio sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra vicoli e argini attraversati di corsa. Tra i suoi lavori anche “Bestiario familiare” (Topipittori), un racconto autobiografico popolato da animali, parenti e figure quotidiane che restituisce uno sguardo poetico e ironico sulla crescita.

L’incontro è condotto da Andrea Falcone, Giulia Cavallini e Valerio Le Fave e rientra in un progetto culturale che mette in dialogo teatro, letteratura e comunità. La produzione è di InQuanto Teatro, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Lastra a Signa, della Libreria Scarabocchio, di Bibliocoop e dell’associazione Conversatorio APS. I libri dell’autrice saranno disponibili in prestito in biblioteca in uno scaffale tematico dedicato e in vendita presso la Libreria Scarabocchio.

Venerdì 13 marzo alle ore 21.00 il palco del Teatro delle Arti ospita "Moby Dick – La caduta del cielo", spettacolo diretto da Filippo Frittelli con Alessandro Calonaci, Riccardo Storai e lo stesso Frittelli, con la danza di Giorgia Stornanti. Il grande romanzo di Herman Melville prende forma in una rilettura scenica contemporanea che intreccia teatro, immagini e suono.

Sempre all’interno della rassegna "A teatro aperto", il 19 marzo alle ore 21.00 è in programma "Alda. Parole al vento", omaggio ad Alda Merini che intreccia poesia, musica e narrazione scenica per restituire un ritratto intenso della poetessa.

Il mese si chiude il 27 marzo alle ore 21.00 con "MacBeth Circus Show", inserito nella rassegna "A voce alta" e diretto da Gianni De Feo: una rilettura visionaria e grottesca del capolavoro shakespeariano, sospesa tra teatro e suggestioni circensi.

A sostenere le attività del Teatro delle Arti è attivo anche lo strumento dell’Art Bonus, che consente a cittadini e imprese di contribuire direttamente alla vita del teatro beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% della donazione. Un meccanismo che affianca la programmazione artistica e sostiene concretamente l’apertura continuativa dello spazio e il suo ruolo come presidio culturale del territorio.

Informazioni complete

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 055 8720058

WhatsApp +39 371 115 2940

Email biglietteria@tparte.it

Orari biglietteria

Lunedì e martedì: 9.00 – 16.00

Giovedì e venerdì di spettacolo: 20.00 – 21.00

Qui il programma completo

Fonte: Ufficio Stampa Teatro delle Arti