Montale, inaugurato il nuovo ponte sul torrente Settola e le opere di messa in sicurezza

Si è svolta questo pomeriggio, in via Croce di Vizzano a Montale, l’inaugurazione delle nuove opere idrauliche e del ponte sul torrente Settola, un intervento atteso dal territorio che rafforza la sicurezza idraulica e migliora la viabilità dell’area.

L’opera ha previsto l’eliminazione del guado sul torrente Settola, la sistemazione e la messa in sicurezza degli argini e il ripristino e miglioramento della viabilità nell’area interessata dal corso d’acqua. I lavori, realizzati in due fasi, hanno avuto un costo complessivo di 595 mila euro, di cui 560 mila finanziati dalla Regione Toscana e la restante parte a carico del Comune di Montale.

All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, il sindaco di Montale Ferdinando Betti e il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti.

"Con questo intervento – dichiarano congiuntamente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika – proseguiamo nel lavoro di messa in sicurezza del territorio toscano, un impegno fondamentale per la tutela delle comunità locali. La realizzazione del nuovo ponte e la sistemazione degli argini del torrente Settola consentono di superare una criticità storica, migliorando la viabilità e rafforzando la sicurezza idraulica di quest’area. Interventi come questo dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra Regione, enti locali e consorzi di bonifica per la prevenzione del rischio idrogeologico e la cura del territorio".

L’intervento rappresenta un passo importante per la sicurezza idraulica della zona e testimonia il lavoro congiunto tra istituzioni e enti territoriali per la manutenzione e la valorizzazione del territorio.

Fonte: Toscana Notizie