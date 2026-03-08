Nasce il Comitato Civico della Valdelsa per il SÌ alla riforma della giustizia

Politica e Opinioni Valdelsa
Costituito il Comitato guidato da Mirko Mecacci per promuovere sul territorio valdelsano le ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia, con il coinvolgimento di cittadini e professionisti



Si è costituito ufficialmente nei giorni scorsi il Comitato Civico della Valdelsa per il SÌ, nato con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio e promuovere le ragioni della riforma della giustizia in vista della prossima consultazione referendaria.

Il Comitato raccoglie cittadini, professionisti ed esponenti della società civile valdelsana convinti dell’urgenza di una riforma che garantisca maggiore efficienza, trasparenza e responsabilità all’interno del sistema giudiziario italiano.

Alla guida del Comitato è stato nominato Presidente Mirko Mecacci. Ad affiancarlo nel coordinamento dei lavori saranno la Vicepresidente Antonella Tomei e il Tesoriere Piero Ciofi.

Il gruppo promotore vanta già una base solida e trasversale di iscritti che hanno deciso di impegnarsi attivamente nella campagna elettorale: Vito Pavia, Tiziana Butini, Paolo Barbagallo, Alfio Barbagallo, Leonardo Viciani, Roberto Bilenchi, Nico Ferrandi, Claudio Marinangeli, Angela Bargi, Michele Cortazzo, Paolo Cucini, Ettore Barducci, Mauro Greco e Salvatore Spedale.

Fonte: Ufficio stampa

