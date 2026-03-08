Non Una di Meno: "Nel 2026 già 10 femminicidi"

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Non una di meno

Secondo l’Osservatorio del movimento nei primi mesi dell’anno registrati anche 22 tentati femminicidi. La vittima più giovane aveva 14 anni

Dall’inizio del 2026 sono già stati registrati 10 femminicidi in Italia. A renderlo noto è il movimento Non Una di Meno, che in occasione dell’8 marzo ha diffuso i dati aggiornati del proprio Osservatorio sulla violenza di genere.

Secondo il report, aggiornato l’8 di ogni mese, dall’inizio dell’anno si contano 13 morti legate alla violenza di genere: dieci femminicidi, il suicidio di una ragazza trans e due casi ancora in fase di accertamento. A questi si aggiungono almeno 22 tentati femminicidi riportati nelle cronache dei media nazionali e locali nei primi tre mesi dell’anno.

L’Osservatorio sottolinea come in tutti i casi l’autore della violenza fosse conosciuto dalla vittima: mariti, ex mariti, compagni o familiari come padri e figli. In tre episodi l’uomo si è tolto la vita dopo aver commesso l’omicidio.

Il fenomeno, evidenzia il report, non riguarda una sola area del Paese: casi sono stati registrati in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Lombardia, Sicilia e Toscana.

Ampio anche il divario di età tra le vittime: la più giovane aveva 14 anni, mentre la più anziana 85.

Secondo i dati ricordati dal movimento, nel 2025 si erano verificati 84 femminicidi, mentre nel 2024 erano stati 99. Il report punta quindi a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno e sulla necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e protezione delle vittime.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
8 Marzo 2026

Salute femminile, Codacons: "Serve più attenzione alla medicina di genere"

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Codacons richiama l’attenzione delle istituzioni e del sistema sanitario sulla necessità di rafforzare le politiche dedicate alla tutela della salute femminile e [...]

Toscana
Attualità
8 Marzo 2026

Croce Rossa Italiana: il 54% dei volontari è donna

Nella Croce Rossa Italiana le donne rappresentano una componente fondamentale del volontariato. Secondo quanto dichiarato dal presidente Rosario Valastro, quasi il 54% dei volontari è donna, per un totale di [...]

Toscana
Attualità
7 Marzo 2026

Giornata della donna, eventi e iniziative in Toscana

Tante le iniziative in Toscana per la Giornata Internazionale della Donna, tra sfilate di moda e solidarietà, iniziative culturali e progetti formativi. Tutti eventi mettono al centro il ruolo delle [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina