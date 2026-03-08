Ponte mobile di Livorno, riprendono le operazioni di sollevamento

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Dopo le criticità emerse ieri durante i rilievi, previsto il riposizionamento dell’impalcato in giornata con riapertura al traffico da martedì

Sono riprese questa mattina le operazioni di sollevamento del ponte mobile a Livorno, dopo il cedimento che nei giorni scorsi ha reso necessario un intervento tecnico per il riposizionamento dell’impalcato.

Secondo quanto spiegato dalla Città metropolitana di Firenze, nella giornata di ieri erano stati effettuati i rilievi tecnici insieme ad Avr, ma durante il sollevamento sono emerse alcune criticità che hanno reso necessario sospendere l’intervento per ulteriori verifiche.

Per questo motivo i lavori sono ripartiti oggi, con l’obiettivo di completare il riposizionamento dell’impalcato e procedere successivamente alla riapertura al traffico, prevista – se le operazioni andranno come programmato – da martedì mattina.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
8 Marzo 2026

Croce Rossa Italiana: il 54% dei volontari è donna

Nella Croce Rossa Italiana le donne rappresentano una componente fondamentale del volontariato. Secondo quanto dichiarato dal presidente Rosario Valastro, quasi il 54% dei volontari è donna, per un totale di [...]

Toscana
Attualità
8 Marzo 2026

Non Una di Meno: "Nel 2026 già 10 femminicidi"

Dall’inizio del 2026 sono già stati registrati 10 femminicidi in Italia. A renderlo noto è il movimento Non Una di Meno, che in occasione dell’8 marzo ha diffuso i dati [...]

Attualità
8 Marzo 2026

8 marzo, UIL Scuola Prato: "La scuola italiana è donna"

L’8 marzo non è solo una ricorrenza: è una giornata di impegno, memoria e futuro. Ogni giorno milioni di donne tengono in piedi la famiglia, il lavoro, l’economia e la [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina