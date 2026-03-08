Ponte mobile di Livorno, riprendono le operazioni di sollevamento

Dopo le criticità emerse ieri durante i rilievi, previsto il riposizionamento dell’impalcato in giornata con riapertura al traffico da martedì
Sono riprese questa mattina le operazioni di sollevamento del ponte mobile a Livorno, dopo il cedimento che nei giorni scorsi ha reso necessario un intervento tecnico per il riposizionamento dell’impalcato.
Secondo quanto spiegato dalla Città metropolitana di Firenze, nella giornata di ieri erano stati effettuati i rilievi tecnici insieme ad Avr, ma durante il sollevamento sono emerse alcune criticità che hanno reso necessario sospendere l’intervento per ulteriori verifiche.
Per questo motivo i lavori sono ripartiti oggi, con l’obiettivo di completare il riposizionamento dell’impalcato e procedere successivamente alla riapertura al traffico, prevista – se le operazioni andranno come programmato – da martedì mattina.
Notizie correlate
<< Indietro