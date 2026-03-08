Riaperto il ponte sul Pavone tra San Dalmazio e Montecastelli

Conclusi i lavori principali della Provincia di Pisa: la circolazione riprende, mentre gli interventi proseguiranno sotto l’impalcato senza stop al traffico

Sabato 7 marzo è stata riaperto al transito il Ponte sul Pavone tra San Dalmazio e Montecastelli, con interventi eseguiti a cura della Provincia di Pisa.

"I lavori proseguiranno nella parte sottostante senza necessità di interrompere la normale circolazione, ma con temporanee limitazioni a senso unico alternato ", afferma il Presidente Massimiliano Angori. "L'attenzione della struttura tecnica provinciale adesso si concentrerà sulla frana di Serrazzano, i cui lavori per la messa in sicurezza sono previsti in partenza il prossimo 16 marzo".

"Esprimo un doveroso ringraziamento al Presidente e ai Tecnici della Provincia per aver realizzato, in tempi rapidi nonostante il periodo climatico avverso, un traguardo atteso da decenni che rappresenterà un contributo non indifferente ai collegamenti ed alla sicurezza nella viabilità provinciale dell'Alta Val di Cecina", aggiunge il Consigliere alla Viabilità della ValdiCecina e Sindaco di Pomarance Graziano Pacini.

Fonte: Ufficio stampa Provincia di Pisa

