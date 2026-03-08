Scoiattolo resta incastrato nell’albero, lo salvano i Vigili del fuoco

Curioso intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Firenze Ovest nella serata di ieri, sabato 7 marzo, intorno alle 18, a Firenze, in via dei Bassi, per soccorrere uno scoiattolo rimasto incastrato nel tronco di un albero.

A notare qualcosa di strano sono stati alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale, che hanno visto una coda muoversi all’interno del tronco della pianta. Avvisati i genitori, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno posizionato due scale italiane per raggiungere la parte alta del fusto dove si trovava un piccolo foro tra le biforcazioni dei rami. Lo scoiattolo era rimasto incastrato a testa in giù, con soltanto la coda e le zampe posteriori visibili all’esterno.

Con grande attenzione i vigili del fuoco hanno utilizzato la lama di un seghetto da legno e alcuni cacciaviti per allargare leggermente il foro nel tronco, sbriciolando parte della corteccia e facendo attenzione a non ferire l’animale.

Dopo una delicata operazione di liberazione, appena ha avuto spazio sufficiente per muoversi lo scoiattolo si è liberato e con un rapido balzo si è allontanato tra gli alberi, tornando nel suo ambiente naturale.

Notizie correlate