Scoiattolo resta incastrato nell’albero, lo salvano i Vigili del fuoco

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

L’animale era rimasto bloccato nel tronco di una pianta in via dei Bassi a Firenze. L’allarme lanciato da alcuni bambini che giocavano nel giardino condominiale

Curioso intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Firenze Ovest nella serata di ieri, sabato 7 marzo, intorno alle 18, a Firenze, in via dei Bassi, per soccorrere uno scoiattolo rimasto incastrato nel tronco di un albero.

A notare qualcosa di strano sono stati alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale, che hanno visto una coda muoversi all’interno del tronco della pianta. Avvisati i genitori, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno posizionato due scale italiane per raggiungere la parte alta del fusto dove si trovava un piccolo foro tra le biforcazioni dei rami. Lo scoiattolo era rimasto incastrato a testa in giù, con soltanto la coda e le zampe posteriori visibili all’esterno.

Con grande attenzione i vigili del fuoco hanno utilizzato la lama di un seghetto da legno e alcuni cacciaviti per allargare leggermente il foro nel tronco, sbriciolando parte della corteccia e facendo attenzione a non ferire l’animale.

Dopo una delicata operazione di liberazione, appena ha avuto spazio sufficiente per muoversi lo scoiattolo si è liberato e con un rapido balzo si è allontanato tra gli alberi, tornando nel suo ambiente naturale.

Notizie correlate

Prato
Attualità
8 Marzo 2026

"Posta e giornalismo", a Firenze il XXV Colloquio di storia postale

Si è svolto ieri il "XXV Colloquio di storia postale", voluto dall’Istituto di studi storici postali "Aldo Cecchi" odv in collaborazione con l’Archivio di stato cittadino, che ha ospitato l’incontro. [...]

Incisa
Attualità
8 Marzo 2026

A1 Milano-Napoli, chiusa di notte l’uscita di Valdarno per chi arriva da Firenze

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene [...]

Firenze
Attualità
8 Marzo 2026

"In viaggio per i diritti delle donne", l’iniziativa della Regione Toscana per l’8 marzo

Una mattinata di parole, musica e riflessione per rinnovare l’impegno della Regione Toscana sui diritti delle donne e sulla parità di genere. Nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina