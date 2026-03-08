Serie D, la Pistoiese vince la Coppa Italia

La Pistoiese entra nella storia e conquista la Coppa Italia Serie D. Gli orange si sono imposti anche nella finale di ritorno contro l’Ancona allo stadio Stadio del Conero, vincendo 1-0 grazie alla rete segnata da Pinzauti al 90’. Il successo completa il 2-0 ottenuto all’andata e consegna ai toscani il primo trofeo della loro storia.

La squadra guidata da Cristiano Lucarelli ha festeggiato davanti a una cornice di pubblico significativa: sugli spalti erano presenti 7.135 spettatori, di cui quasi 700 arrivati da Pistoia. Per il club arancione si tratta di un successo storico che cancella anche il ricordo della finale persa nel 1990 nella Coppa Italia Dilettanti contro il Breno, quando sulla panchina toscana sedeva Gian Piero Ventura.

La gara è stata equilibrata ma con la Pistoiese più pericolosa nel corso del match. Nel primo tempo gli ospiti sono andati vicinissimi al vantaggio con Raicevic, che nel finale della frazione ha colpito il palo dopo una bella azione sviluppata in area. L’Ancona ha provato a reagire e nella ripresa ha aumentato la pressione alla ricerca del gol che avrebbe potuto riaprire la doppia sfida, ma senza trovare la via della rete.

Nel secondo tempo i marchigiani hanno creato alcune occasioni con Babbi, Gelonese e Rovinelli, mentre la Pistoiese ha provato a colpire in contropiede. Quando la partita sembrava destinata a chiudersi sullo 0-0, al 90’ è arrivato l’episodio decisivo: lancio in profondità di Rossi per Pinzauti, uscita del portiere Mengucci che scivola lasciando la porta scoperta e l’attaccante arancione che deposita facilmente in rete, firmando il gol che chiude definitivamente la finale.

Al termine della gara il trofeo è stato consegnato al capitano arancione Bertolo dal coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e dal vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti Christian Mossino. Le medaglie alle due squadre sono state consegnate dal presidente del Comitato Marche Ivo Panichi insieme ai consiglieri del Dipartimento Interregionale Pietro Bertapelle, Massimo Caldaroni, Giuseppe Dello Iacono e Sergio Gardellini. Presenti anche il vicepresidente dell’area Nord della LND Giulio Ivaldi, il segretario generale della LND Massimo Ciaccolini e quello del Dipartimento Interregionale Mauro De Angelis.