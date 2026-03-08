Sogni Arzilli su Radio Lady: disciplina, allenamento e obiettivi con Mattia Frosini e Giorgia Ceccarelli

È andata in onda su Radio Lady una nuova puntata di Sogni Arzilli, la rubrica ideata e condotta da Alessio Arzilli dedicata ai sogni, ai percorsi personali e allo scambio tra generazioni. Protagonisti della trasmissione sono stati Mattia Frosini, personal trainer e fondatore dello studio One Project Wellness, e Giorgia Ceccarelli, impegnata nella preparazione ai concorsi delle Forze dell’Ordine.

Sogni, allenamento e obiettivi

La puntata ha messo al centro il tema dei sogni e della motivazione, raccontando come sport, disciplina e determinazione possano diventare strumenti concreti per costruire il proprio percorso.

Mattia Frosini guida lo studio One Project Wellness, una realtà in cui l’allenamento viene costruito su misura per ogni persona. "Quando Alessio mi ha parlato di questa trasmissione ho pensato subito che fosse una bellissima idea", ha raccontato durante la puntata. "Avere dei sogni, delle mete e degli obiettivi è fondamentale. Quando raggiungiamo un sogno dobbiamo subito generarne un altro. È il fuoco della vita".

All’interno dello studio il lavoro è organizzato come una squadra. "Siamo un team: io, Stefano, Andrea, Christian e Lorenzo. Insieme cerchiamo di costruire il percorso più giusto per ogni persona, partendo da un’analisi iniziale e dagli obiettivi di chi si allena con noi".

Il percorso di Giorgia Ceccarelli

Durante la trasmissione è stata raccontata anche la storia di Giorgia Ceccarelli, che si allena proprio nello studio One Project Wellness per prepararsi ai concorsi delle Forze dell’Ordine. Il suo obiettivo è entrare nell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, nelle unità cinofile.

"Sto partecipando ai concorsi e ho già superato diverse fasi", ha spiegato durante la trasmissione. "Prima c’è la prova teorica con domande di cultura generale e storia dell’Arma, poi quella fisica con esercizi come piegamenti, corsa e salto. Successivamente arrivano le visite mediche e psicologiche e infine la valutazione della commissione".

La passione per questo percorso nasce da lontano. "Fin da piccola sono cresciuta a contatto con gli animali", ha raccontato. "Ho sempre avuto cani e ho sempre sentito una forte connessione con loro. Per questo il mio obiettivo è entrare nella cinofila: il cane diventa un vero compagno di lavoro".

Per prepararsi alle prove fisiche Giorgia ha scelto di allenarsi con Mattia Frosini. "Prima facevo danza classica, ma quando ho iniziato a pensare ai concorsi ho capito che avevo bisogno di un allenamento diverso. Ho incontrato Mattia e abbiamo iniziato a lavorare insieme".

Una battuta d’arresto e la voglia di ripartire

Il percorso però non è stato semplice. Come racconta lo stesso Frosini, Giorgia ha superato diverse prove del concorso arrivando fino alla fase finale delle visite mediche, dove si è fermata per un problema legato a una forma di asma avuta in passato.

"Dopo mesi di preparazione e tutte le prove superate è arrivata la bocciatura per questo motivo", ha spiegato il personal trainer. "Ma la cosa incredibile è stata la sua reazione. Io mi aspettavo un messaggio di sconforto, invece mi ha scritto che stava già pensando alla prossima prova e al prossimo concorso".

La determinazione di Giorgia emerge anche dalle scelte compiute negli anni. "Ho scelto l’istituto tecnico agrario di Firenze proprio perché volevo studiare anche gli animali. Mi svegliavo alle cinque del mattino per prendere il treno, studiare e poi allenarmi. Anche all’università ho scelto un percorso legato alla veterinaria per restare nel mondo degli animali".

Motivazione e disciplina

Durante la puntata si è parlato anche della differenza tra motivazione e disciplina, due concetti spesso confusi nel mondo dell’allenamento.

"La motivazione è la benzina", ha spiegato Frosini, "ma quella cala fisiologicamente. Quello che porta davvero al risultato è la disciplina".

Secondo il personal trainer, proprio in questo passaggio molte persone si fermano. "L’errore più grande che vedo fare è affidarsi solo alla motivazione. Si cercano soluzioni rapide: la dieta miracolosa, l’allenamento che promette risultati immediati. Ma senza una struttura dietro è come un castello di carte: prima o poi crolla".

Dal bullismo allo sport

Nel corso della trasmissione Frosini ha raccontato anche la sua storia personale. Da ragazzo aveva problemi di obesità e ha vissuto episodi di bullismo. Dopo aver perso molti chili in poco tempo, un medico gli consigliò di iniziare ad allenarsi in palestra.

"Da lì è iniziato tutto", ha raccontato. "Ho capito che volevo aiutare le persone che vivono situazioni simili a quelle che avevo vissuto io".

Il significato della felicità

La puntata si è conclusa con la citazione che accompagna la trasmissione:

"La felicità è svegliarsi ogni mattina con un desiderio".

Alla domanda su cosa significhi per loro la felicità, Mattia Frosini ha risposto:

"Tornare di nuovo a Sogni Arzilli", ricordando come raccontare i propri sogni possa essere anche un modo per renderli più concreti.

Per Giorgia Ceccarelli: "Realizzare i propri sogni".

Sogni Arzilli tornerà in onda su Radio Lady con una nuova puntata mercoledì 18 marzo alle 17:15.