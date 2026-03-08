Tentata rapina su un autobus, giovane accoltellato mentre difende la fidanzata

Aggressione nella notte nella zona di Santa Maria Novella a Firenze: due giovani fermati e arrestati dai carabinieri

Notte di violenza in via Valfonda dove un giovane è stato accoltellato dopo aver difeso la fidanzata da un tentativo di rapina su un autobus di linea. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

Secondo quanto emerso, alcuni giovani avrebbero tentato di aprire lo zaino della ragazza mentre si trovavano sul mezzo. Il fidanzato se ne sarebbe accorto intervenendo e da lì sarebbe nato un confronto che è poi degenerato in una rissa.

La situazione si sarebbe spostata anche in strada, dove il ragazzo è stato colpito con alcune coltellate. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova: le sue condizioni non sarebbero gravi.

I carabinieri della stazione di Santa Maria Novella, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le ricerche e poco dopo hanno rintracciato e fermato nel centro di Firenze due giovani peruviani di 21 e 22 anni.

Determinanti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti da parte dei militari intervenuti. I due sono stati quindi trasferiti nel carcere di Sollicciano.

Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida dell’arresto: dovranno rispondere delle accuse di lesioni e tentata rapina.

