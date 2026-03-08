Tragedia a Pisa, muore motociclista di 33 anni sul viale delle Cascine

Cronaca Pisa
L’incidente nel pomeriggio dell’8 marzo in zona San Rossore. Inutili i soccorsi del 118, indagini della polizia municipale sulla dinamica

Tragedia della strada nel pomeriggio di domenica 8 marzo a Pisa, lungo viale delle Cascine, nella zona di San Rossore – Barbaricina, dove un motociclista di 33 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo cadendo violentemente sull’asfalto. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuto rapidamente il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni tentativo però si è rivelato inutile e il giovane è stato dichiarato morto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. A seguito dell’incidente il viale delle Cascine è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

La tragedia ha profondamente colpito la città nella giornata dell’8 marzo. Le indagini sono ora in corso per chiarire le cause della perdita di controllo della moto.

