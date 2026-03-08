"In viaggio per i diritti delle donne", l’iniziativa della Regione Toscana per l’8 marzo

Una mattinata di parole, musica e riflessione per rinnovare l’impegno della Regione Toscana sui diritti delle donne e sulla parità di genere. Nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze stamani si è svolta l’iniziativa "In viaggio per i diritti delle donne", promossa nell’ambito del progetto La Toscana delle Donne. L’appuntamento, organizzato nella Giornata internazionale della donna, ha richiamato l’attenzione sulle discriminazioni e sulle violenze che ancora oggi incidono nella vita di molte donne, sottolineando al tempo stesso il cammino compiuto e quello ancora da percorrere per raggiungere una piena parità.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del presidente Eugenio Giani, seguiti dall’intervento dell’assessora alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti.

Momento centrale dell'evento è stata la lettura dell’attrice Laura Morante, che ha interpretato tre poesie di Alda Merini, offrendo al pubblico un intenso percorso tra parole e emozioni. L’evento è stato accompagnato dall’esibizione del Coro Femina, nell’appuntamento "Insieme per cambiare musica", che ha unito musica e riflessione sul tema dei diritti.

"L’8 marzo in Toscana è diventato un momento importante di incontro e di riflessione sul cammino delle donne verso l’affermazione dei diritti – ha detto Manetti –. Quest’anno abbiamo voluto farlo anche attraverso la forza delle parole, con la lettura di alcune bellissime poesie di Alda Merini da parte di Laura Morante. È un’occasione per fermarsi, fare una pausa e condividere una riflessione collettiva su un percorso ancora lungo. Il 2026 segna inoltre un anniversario significativo, gli ottant’anni dal voto alle donne – ha aggiunto –. In questi decenni sono stati compiuti molti passi avanti, ma c’è ancora tanta strada da fare per raggiungere una piena parità, a partire dall’autonomia economica e dall’uguaglianza salariale. Guardarsi indietro serve a capire la strada fatta, ma soprattutto a rafforzare l’impegno per quella che resta da percorrere. In questo cammino la Toscana continuerà a essere a fianco delle donne con leggi e provvedimenti per trasformare in azioni concrete il senso di queste iniziative"

