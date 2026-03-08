Viola il divieto di avvicinamento e minaccia l’ex compagna: arrestato 39enne

La sera del 24 febbraio i Carabinieri della Stazione di Guardistallo (Pisa) hanno arrestato un uomo di 39 anni per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima.

L’uomo, già sottoposto a braccialetto elettronico, avrebbe rivolto gravi minacce alla donna, episodio avvenuto anche alla presenza del figlio minore, violando così le disposizioni previste dal Codice Rosso. L’arresto è scattato al termine degli accertamenti condotti dai militari sotto il coordinamento della Procura di Livorno.

In un primo momento il 39enne è stato posto agli arresti domiciliari, misura poi sostituita con l’obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di uscire di casa nelle ore serali e notturne.