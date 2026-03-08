Violenza di genere, Giovani&Futuro lavora a una legge di iniziativa popolare

L’8 marzo non è soltanto una ricorrenza simbolica: è un momento di riflessione e, soprattutto, di responsabilità collettiva. La Giornata internazionale della donna richiama istituzioni, società civile e politica a un impegno concreto e quotidiano per il rispetto, la dignità e la sicurezza delle donne. È proprio in questa direzione che Giovani&Futuro sta lavorando da mesi, promuovendo l’istituzione di un tavolo nazionale dedicato alla violenza di genere, con l’obiettivo di elaborare proposte normative efficaci e realmente orientate alla tutela.

"Stiamo lavorando alla costruzione di una proposta di legge di iniziativa popolare per il contrasto alla violenza di genere", dichiara Luca Frescura, Presidente nazionale di Giovani&Futuro. "Una proposta che nasce dall’ascolto di storie reali di violenza e dalle criticità che emergono nel percorso che le vittime affrontano all’interno del sistema giudiziario e istituzionale. Il nostro obiettivo è capire cosa non funziona nell’attuale ordinamento e intervenire con una legge che garantisca protezione concreta e strumenti davvero efficaci per chi subisce violenza".

Il Tavolo Nazionale promosso da Giovani&Futuro coinvolge giovani, professionisti e operatori del settore impegnati nel contrasto alla violenza di genere. L’obiettivo è costruire una proposta legislativa che rafforzi la protezione delle vittime in ogni fase del procedimento: dalla denuncia alle misure di protezione, fino al percorso giudiziario e al supporto sociale e psicologico.

"Con il nostro tavolo nazionale sulla violenza di genere stiamo lavorando ad una proposta di legge di iniziativa popolare che tuteli le vittime in ogni fase del procedimento. Quando si parla della tutela della vita e della dignità delle persone non si possono accettare compromessi al ribasso: servono strumenti normativi chiari, efficaci e tempestivi, che mettano davvero al centro la sicurezza delle vittime", conclude Frescura.

Giovani&Futuro ha già dimostrato in passato la propria capacità di mobilitare l’opinione pubblica e trasformare le istanze sociali in iniziative legislative concrete. L’associazione ha infatti promosso una proposta di legge di iniziativa popolare per il taglio dell’IVA sui prodotti per l’igiene femminile e per la prima infanzia, riuscendo a raccogliere oltre 70.000 firme in appena tre mesi. Con la nuova iniziativa sulla violenza di genere, Giovani&Futuro intende proseguire su questa strada, portando all’attenzione delle istituzioni una proposta nata dal confronto con la società civile e orientata a rafforzare in modo deciso la tutela delle donne e di tutte le vittime di violenza.

Giovani&Futuro auspica che questa non sia solo una giornata di riflessione, ma di azioni concrete e stimoli reali da portare avanti ogni giorno con costanza e voglia di cambiamento.

