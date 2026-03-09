A San Miniato il convegno su Intelligenza Artificiale e cybersicurezza 

Il Comune di San Miniato e la Fondazione Conservatorio Santa Chiara promuovono il convegno “AI e Cybersicurezza: innovazione responsabile tra scuola, impresa e società”, in programma il 27 marzo alle 9 nelle sale della Fondazione Conservatorio Santa Chiara a San Miniato.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire le opportunità e le sfide legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica, temi sempre più centrali per imprese, istituzioni e cittadini. L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana e dalle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, oltre che dall’associazione Woman4Cyber. All’iniziativa contribuisce anche la Fondazione ITS Academy Prodigi, ed è organizzato in collaborazione da Dimensione PC con TIL Avvocati.

La mattinata sarà articolata in due panel tematici pensati per offrire un quadro completo del rapporto tra innovazione tecnologica e sicurezza.Il primo panel sarà dedicato agli aspetti scientifici e alle minacce cyber emergenti. Tra i relatori anche professori della Scuola Superiore Normale di Pisa, che analizzeranno le frontiere tecnologiche dell’intelligenza artificiale, gli impatti etici e regolatori e le nuove vulnerabilità in ambito cybersicurezza, illustrando strategie avanzate di mitigazione. Il secondo panel sarà invece incentrato sulle applicazioni pratiche e sui casi studio. Gli studenti dell’ITS Academy Prodigi porteranno il loro contributo sul ruolo della formazione nell’innovazione digitale, mentre i rappresentanti delle associazioni di categoria si confronteranno sull’utilizzo concreto dell’intelligenza artificiale nei diversi settori produttivi, con particolare attenzione alle implicazioni legate alla sicurezza informatica.



«Quando insieme a Francesco Banchelli e al Comune di San Miniato abbiamo iniziato a immaginare questo convegno – spiega Domenico Ragone, tra gli organizzatori – avevamo l’obiettivo di far dialogare mondi che spesso corrono su binari diversi. Chi si occupa di cybersicurezza vede ogni giorno quanto rapidamente evolva l’intelligenza artificiale: è uno strumento straordinario per le aziende e per la vita quotidiana. Ma un’auto di Formula 1, per andare veloce, ha bisogno di freni eccezionali e di cinture di sicurezza all’avanguardia: questa è la cybersicurezza che abbraccia l’intelligenza artificiale in modo responsabile. Per questo abbiamo pensato a una mattinata strutturata in modo trasversale: una prima parte più scientifica, una seconda più concreta con il contributo delle associazioni di categoria e, a chiudere, lo sguardo verso il futuro con i ragazzi delle scuole e il progetto Prodigi».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «San Miniato vuole essere un luogo di confronto sui grandi temi dell’innovazione – dichiara il sindaco Simone Giglioli –. L’intelligenza artificiale e la cybersicurezza sono ormai questioni centrali per lo sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e per la vita quotidiana dei cittadini. Mettere insieme università, imprese, associazioni di categoria e mondo della formazione significa creare un momento di dialogo prezioso per comprendere meglio queste trasformazioni e affrontarle con consapevolezza».



I posti sono limitati: per partecipare è necessario inviare richiesta di iscrizione all’indirizzo email convegno27marzo2026@gmail.com con oggetto “Iscrizione Convegno AI e Cybersicurezza”

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa