Convegno sulla Nautica a Capraia e Limite, Saccardi: "Vera eccellenza Toscana"

“Il distretto della nautica che nasce sulle rive dell’Arno rappresenta una vera eccellenza della Toscana e un punto di riferimento internazionale. Qui, da secoli, si intrecciano storia, competenze e artigianato che hanno trasformato il legno in strumenti di viaggio, commercio e incontro, dando vita a un patrimonio unico di saper fare”.

Così la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi che oggi a Capraia e Limite ha partecipato all’evento “Dalla Toscana al Mediterraneo: Vie d’acqua, Ponti di Pace”,. “un titolo – ha sottolineato la presidente – suggestivo in questo periodo soprattutto, che celebra proprio questa storia e le prospettive future, valorizzando le eccellenze locali e il legame tra passato e futuro».

Insieme alla presidente Saccardi, la consigliera regionale Brenda Barnini, presidente della commissione Sviluppo economico.

“La tradizione della nautica – ha proseguito Saccardi - si sposa con innovazione, design, sostenibilità e capacità tecnologica: un settore che coinvolge oltre 220 imprese, genera circa 1,5 miliardi di euro di ricavi e 387 milioni di valore aggiunto, e rappresenta circa il 2% del manifatturiero regionale, diventando così un motore di sviluppo economico, culturale e sociale per la nostra regione”.

«La Toscana – ha concluso Saccardi - è terra di colline e città d’arte, certo. Ma è anche, da sempre, terra d’acqua. L’Arno non è stato solo un fiume: è stato un asse di civiltà – come per tutte le città nate su un corso d’acqua – un corridoio di scambi, un filo che ha cucito insieme l’entroterra al mare, la manifattura alla navigazione, la cultura locale all’orizzonte del Mediterraneo. In questo racconto, Capraia e Limite occupa un posto speciale, patria della nautica lungo il corso dell’Arno”.

“La nautica - ha detto quindi Brenda Barnini - rappresenta uno dei pilastri dell’economia toscana, cresciuta senza sosta negli ultimi venti anni per fatturato e posti di lavoro. È stato un onore ospitare a Capraia e Limite un appuntamento così importante per ricordare le radici della nautica da diporto che proprio nel nostro territorio hanno avuto origine. A Limite sono nati i cantieri Picchiotti, San Lorenzo, Cantiere Arno e qui hanno le radici appunto la qualità delle maestranze e la forza dell’innovazione. Ringrazio il sindaco Alessandro Giunti, Navigo e Confindustria nautica per aver organizzata questa giornata, emozionante nella riscoperta del passato e centrale nel determinare le prospettive economiche della Regione. Le sfide del futuro ci devono trovare pronti con infrastrutture adeguate, collaborazione tra pubblico e privato nel campo della formazione e sostegno a questo comparto vera e propria eccellenza nel panorama mondiale e che contribuisce a consolidare il marchio made in Tuscany”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate