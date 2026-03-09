Empolichescrive, Daniela Mancini presenta il suo romanzo giallo: ‘Concavo o Convesso’

Appuntamento con il ‘giallo’: Daniela Mancini per il ciclo “Empolichescrive”, sabato 14 marzo 2026, alle 17, presenterà il suo ultimo romanzo giallo intitolato Concavo o Convesso (Pacini editore, 2026), nella bellezza del Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15 Empoli).

L’iniziativa è ad ingresso libero. Ad aprire l’incontro, i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Empoli. Coordina Gianmarco Lotti, giornalista. Intervengono Francesca Cecchi, Presidente ADI- SD e i lettori diretti da Silvia Desideri.

IL LIBRO - San Zanobi, una cittadina immaginaria della Toscana, viene sconvolta dall’atroce delitto di una ragazza lungo il percorso da footing del parco. Indagano la giovane commissaria Irene Gando e l’anziano per servizio ispettore capo Carlo Lamanna, supportati dagli altri agenti della squadra. Si scandagliano vari ambienti, dai giovani borderline agli affetti familiari, dai giochi clandestini al mondo delle escort, fino a quando tutto si complica con il ritrovamento di un altro cadavere. Sarà sufficiente la tecnologia, la

padronanza dei social per risolvere il caso?

“Guardiamo la sfera degli avvenimenti una volta dalla superficie concava e un’altra da quella convessa. Qual è la parte corretta? Esiste un’inquadratura della verità?”.

L’AUTRICE - Daniela Mancini ha spaziato nelle tradizioni popolari con vari racconti, (Premio Domenico Rea, Empoli 2017. Per il teatro scrive commedie umoristiche su personaggi storici del Montalbano. Ha pubblicato il saggio sulla scuola: La campanella suona sempre due volte. (Premio Nabokof, Lecce 2018). Ha al suo attivo i romanzi: La tua storia nella mia, 2016 (Premio Sissa, Parma 2017) e Per distrazione. (Premi: Città di Pontremoli e Firenze Capitale d’Europa nel 2018). Nel 2021 esce il primo poliziesco L’Ombra della sera, che ha per protagonisti la commissaria Irene Gando e l’ispettore Carlo Lamanna. Da inedito Concavo o Convesso ha conseguito nel 2024 il primo premio per la miglior protagonista femminile al Giallo Festival di Bologna

