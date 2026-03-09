Gianluca d'Alessio è il nuovo vicesindaco di Castelfiorentino

Gianluca D'Alessio, già responsabile Confesercenti per l'Empolese Valdelsa, è il nuovo vicesindaco di Castelfiorentino. A renderlo noto è lui stesso in un post sui suoi profili social con una foto insieme alla sindaca Francesca Giannì. D'Alessio era già stato, durante l'amministrazione di Alessio Falorni, assessore con delega al al commercio, turismo, agricoltura e ambiente

"È un onore che accolgo con emozione e profondo senso di responsabilità - scrive D'Alessio nel post -. Di nuovo al servizio della mia città, con un bagaglio più ricco e la passione di sempre. Il mio legame con il lavoro nasce nelle strade e nelle piazze, al mercato. Per questo credo in una politica che sia, prima di tutto, lo spazio comune dove una comunità si incontra, si riconosce e cresce. Porto con me l'orgoglio degli anni da venditore ambulante, la consapevolezza maturata in Confesercenti Firenze e l'esperienza politica già vissuta".

