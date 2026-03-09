Incidente a Montespertoli: 70enne cappotta con l'auto

Incidente questo pomeriggio a Montespertoli in via Colle di Montalbino, dove un uomo di 70 anni è uscito di strada cappottando con la sua vettura. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre l'uomo dalla macchina. L'uomo avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.

Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale per i rilievi del caso.

