Incidente a Montespertoli: 70enne cappotta con l'auto

Cronaca Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Allertati 118 e vigili del fuoco, l'uomo trasportato al Pronto Soccorso di Empoli. Sul posto la polizia municipale per i rilievi

Incidente questo pomeriggio a Montespertoli in via Colle di Montalbino, dove un uomo di 70 anni è uscito di strada cappottando con la sua vettura. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre l'uomo dalla macchina. L'uomo avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.

Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale per i rilievi del caso.

Notizie correlate

Montespertoli
Cronaca
2 Marzo 2026

Da Montespertoli a Gerusalemme, bloccati per la guerra: la storia di cinque pellegrini

"Eravamo partiti il 24 febbraio per un viaggio religioso, eravamo circa a metà percorso quando il Governo israeliano ci ha consigliato di non spostarci". Queste le parole di Luca Bottero, [...]

Montespertoli
Cronaca
20 Febbraio 2026
consumazione al banco

Sospeso per sette giorni dai carabinieri un locale a Montespertoli

Sette giorni di chiusura per un locale nel comune di Montespertoli. Sono entrati in azione i carabinieri e hanno notificato la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. [...]

Montespertoli
Cronaca
18 Febbraio 2026

Cane cieco sparisce da casa: ritrovato due giorni dopo col drone

Un cane cieco era scomparso da casa da due giorni. Dopo ore di tensione e di ricerche, l'animale è stato ritrovato grazie a un drone. Ha un lieto fine una [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina