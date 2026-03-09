Interruzione idrica programmata a Castelfiorentino

Attualità Castelfiorentino
Sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Marchesi e Togliatti, tutti i dettagli dell'interruzione idrica programmata

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, giovedì 12 marzo dalle ore 8 alle 12:30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Marchesi e Togliatti (nel tratto compreso tra i civici 4 – 10 e al civico dispari 11).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 13 marzo, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

