La Regione in visita ai cantieri Pinqua di Cascina

La Regione Toscana questa mattina è stata in visita a Cascina per un sopralluogo su alcuni cantieri del bando Pinqua. A vedere lo stato di avanzamento dei lavori c’erano gli assessori Alessandra Nardini e Filippo Boni, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, i consiglieri Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti, gli ingegneri Aldo Ianniello e Chiara Nanni e i funzionari Enrico Vignaroli e Irene Meini. L’amministrazione comunale era guidata dal sindaco Michelangelo Betti, con il vicesindaco Cristiano Masi e gli assessori Giulia Guainai, Irene Masoni e Fausto Bosco. Per la parte tecnica, c’erano l’ingegner Luisa Nigro, Marilena Loffredo e Sonia Casini. Il gruppo ha passato in rassegna, con i vari capi cantiere, gli immobili di via Modda, via Guelfi e via 2 Giugno, oltre agli impianti sportivi del Villaggio Santa Maria e agli spazi rinnovati de Il Giardino. Un mini tour per verificare la bontà dei lavori portati avanti sul territorio con i finanziamenti arrivati con il Pnrr e che daranno un nuovo volto a Cascina

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

Notizie correlate