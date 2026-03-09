'Leggenda festival' in cerca di sponsor: pubblicato l’avviso

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2026

In questi giorni sul sito internet del Comune di Empoli, è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione di sponsorizzazioni di natura finanziaria, tecnica o “miste” per l’organizzazione della nona edizione di “Leggenda festival” che si svolgerà a Empoli dal 21 al 24 maggio 2026. Un appuntamento ormai atteso, vissuto e molto partecipato dalla città tutta. Saranno quattro giorni di incontro tra chi scrive, chi illustra, chi recita, chi suona, chi legge, chi ascolta, chi insegna, chi impara.

L’avviso è stato pubblicato nella sezione apposita sul sito istituzionale del Comune di Empoli ed è consultabile al link https://empoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1583323

Lì si possono trovare gli allegati necessari su come presentare le proposte e tutto ciò che c’è da sapere per essere parte del festival. Il termine di scadenza è il giorno 30 aprile 2026.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità: a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Empoli, sito in via Giuseppe del Papa n. 41, nei seguenti orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 8.30 alle 13; mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it

Il tema della kermesse scelto dalla direttrice artistica Silvia D’Achille è ‘Luci’: Luci per illuminare il buio. Luci per rischiarare le menti. Luci per conoscere, luci per sperare, luci come idee improvvise, come punti da cui ripartire dopo un periodo difficile.

E resta ancora un po’ di suspence per il manifesto d'autore che racconterà l'edizione di Leggenda 2026: sarà Lorenzo Sangiò a firmare il manifesto 2026 e a interpretarne il tema. Nelle sue tavole la luce non è solo un elemento tecnico, ma un elemento narrativo centrale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

