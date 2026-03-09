Mutuo non pagato, banca vende la casa: il tribunale blocca lo sfratto a un’anziana

Il tribunale di Tribunale di Massa ha disposto la sospensione della vendita all’asta di un immobile e della procedura esecutiva avviata dopo il mancato pagamento di un mutuo da parte di una donna ultra80enne, accogliendo l’opposizione presentata dai suoi legali.

La casa era stata messa in vendita dalla Banca Monte dei Paschi di Siena dopo l’escussione dell’ipoteca legata al finanziamento non più onorato. La donna, secondo quanto riferito dai suoi avvocati, sarebbe entrata in difficoltà economiche a causa di gravi problemi di salute e lutti familiari.

L’opposizione, presentata dagli avvocati Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli, ha portato il giudice a sospendere la procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell’articolo 624 bis del codice di procedura civile. Il provvedimento blocca non solo la vendita, ma anche tutti gli atti conseguenti, incluso lo sfratto e l’allontanamento dell’anziana dall’abitazione.

Secondo quanto spiegato dal legale Defilippi, l’immobile era già stato oggetto di asta e venduto nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa dalla banca per il mancato pagamento delle rate del mutuo.

Con la decisione del tribunale, l’acquirente dell’immobile potrebbe teoricamente ottenere la restituzione delle somme versate, mentre alla donna potrebbe essere restituita la proprietà della casa.

Alla base della decisione ci sarebbe anche un aspetto procedurale: il tribunale avrebbe rilevato che gli istituti che avevano acquisito il credito dalla banca originaria non avrebbero dimostrato la legittimazione ad agire, poiché la cessione del credito non risulterebbe adeguatamente provata.

In linea teorica, spiegano i legali, gli istituti coinvolti potrebbero essere chiamati a sostenere le spese legali e anche un eventuale risarcimento dei danni.

Il caso evidenzia come la sospensione della vendita e dell’esecuzione immobiliare possa essere disposta non solo prima dell’asta, ma anche successivamente alla vendita dell’immobile, qualora emergano i presupposti previsti dalla legge.

