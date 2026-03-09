'Riconoscere per prevenire': i commercianti vinciani contro la violenza di genere

Sono stati consegnati ai commercianti vinciani i bollini da apporre in negozio e gli attestati di partecipazione relativi al percorso formativo svolto nel novembre 2025 sui segnali indicatori della violenza sulle donne, nell’ambito del progetto “Riconoscere per prevenire”, che prevedeva due serate formative rivolte ad aziende ed esercizi commerciali del territorio per imparare a riconoscere i segnali della violenza sulle donne.

La serata si è svolta lo scorso venerdì 6 marzo 2026 a Villa Reghini (Sovigliana), a conclusione del progetto al quale hanno aderito i commercianti di Vinci e delle sue frazioni, un percorso costruito insieme all'amministrazione comunale e che ha visto il coinvolgimento attivo delle realtà commerciali del territorio, con l'obiettivo di rafforzare una comunità più consapevole e pronta a riconoscere e contrastare la violenza di genere.

"Questa iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione e responsabilità da parte della nostra comunità - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci. I negozi e le attività commerciali sono presidi diffusi sul territorio e possono diventare luoghi in cui riconoscere situazioni di difficoltà e indirizzare chi ne ha bisogno verso un aiuto. Ringrazio la Consulta delle donne di Vinci, il Centro Aiuto Donna Lilith, le associazioni di categoria e tutte le attività che hanno partecipato al percorso formativo con sensibilità e disponibilità. I bollini che verranno esposti nei negozi sono il segno concreto di una comunità più consapevole e attenta nel contrasto alla violenza sulle donne".

"Iniziano così le iniziative dell'amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta delle donne di Vinci dedicate nel mese di marzo alla Giornata internazionale della donna - spiega Mila Chini, assessora alle pari opportunità e alle politiche di genere del Comune di Vinci. Domenica 15 marzo inaugureremo 'Dalla parte delle donne', l'installazione dell'opera dell'artista Natalie Arancio, in Piazza della Pace [sempre a Sovigliana], fatta da cento formelle di ceramica, realizzate e dipinte a mano raffigurano altrettanti volti di donne. Si tratta di un'opera di forte valore simbolico che vuole celebrare la forza delle donne, attraverso la rappresentazione di cento volti femminili, donne che con il loro vissuto hanno dato un contributo importante non solo in ambito artistico o scientifico, ma al contempo la loro esperienza è stata fonte di ispirazione per altre donne.

Le iniziative si concluderanno in aprile, quando domenica 12 presso il teatro di Vinci, l'amministrazione comunale e la Consulta delle donne, presenteranno lo spettacolo "Come l'acqua", uno pensato per celebrare l'attività sul territorio de L'acqua in gabbia, storica associazione composta da donne, che per l'occasione promuoverà la pubblicazione di un libro che ne racconta l'attività, creando una sorta di ponte intergenerazionale che porta avanti le tematiche femminili".

"’Riconoscere per prevenire’ è un progetto che aiuta a fare rete, e quando si fa rete si trova un'alleanza territoriale che è utile per prevenire e contrastare questo tipo di fenomeno - interviene Desdemona Balducci, presidente della Consulta delle donne di Vinci.

Molto spesso la violenza si manifesta in maniera silenziosa a e non evidente, per cui è necessario avere uno sguardo più attento rispetto a quei piccoli segnali che possono essere percepiti con un'osservazione più attenta. Per questo abbiamo messo in piedi questo progetto e grazie alla collaborazione del Centro Aiuto Donna Lilith - che è soggetto fondamentale di questo progetto e punto di riferimento sul territorio quando si parla di violenza sulle donne - riusciamo a provvedere a una formazione/informazione per le aziende e i commercianti del territorio, che potranno di anno in anno rinnovare questa formazione o riceverla per la prima volta, visto che l'obiettivo è quello di rinnovare ogni anno questo ciclo di incontri".

Il progetto "Riconoscere per prevenire" è stato curato dalla Consulta delle donne di Vinci e il Centro Aiuto Donna Lilith, con la collaborazione della Confartigianato di Firenze, della Confcommercio Firenze e Arezzo, la CNA Firenze Area Metropolitana e dei Centri Commerciali Naturali Vincincentro e Le Vie di Spicchio e Sovigliana.

A novembre 2025, a ridosso del 25, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono stati infatti organizzati due incontri, il 24 in Biblioteca Leonardiana e il 26 all’Hotel Da Vinci, con l’intervento di psicologhe e avvocate per aiutare gli esercenti a riconoscere le richieste di aiuto più o meno esplicite. Ai due eventi formativi hanno partecipato circa trenta fra esercenti, commercianti e artigiani che operano sul territorio.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

