L'arte contemporanea di Skim incontra la tradizione: a Signa la mostra 'Big Bang Capodanno Fiorentino'

L’energia cromatica e il linguaggio contemporaneo dell’artista Skim entrano nel cuore di una delle tradizioni più antiche del territorio. È stata presentata questa mattina nella Sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi a Firenze la mostra “Big Bang Capodanno Fiorentino”, esposizione che sarà inaugurata sabato 14 marzo alle ore 17 nella Sala dell’Affresco del Comune di Signa. Presenti il sindaco di Signa Giampiero Fossi, l’artista Skim, il presidente del Corteo Storico, Lorenzo Gori, insieme al gonfaloniere Daniele Mazzei.

La mostra porterà a Signa alcune tele di Skim, insieme a un cappello di paglia, un iconico “canotto” “skimmato”, in un percorso espositivo che unirà ironia, cultura pop e riferimenti alla tradizione locale.

Cuore del progetto sarà il cero votivo decorato dall’artista, che verrà svelato solo il 25 marzo, giorno del Capodanno Fiorentino, quando sarà portato in corteo fino alla chiesa di San Lorenzo a Signa per essere offerto alla Vergine di Marzo, secondo un rito che da secoli accompagna la storia della comunità.

Skim, artista fiorentino nato nel 1985 e cresciuto tra Firenze e la sua area metropolitana, è oggi una figura riconosciuta nel panorama dell’arte urbana e contemporanea. Formatosi tra l’Istituto d’Arte di Firenze e la Scuola Internazionale di Comics, ha sviluppato uno stile personale che fonde pittura, graffiti e pop art, portando le sue opere tra murales, performance e mostre in Italia e all’estero, con lavori presenti in collezioni private in Europa, Asia e America.

Durante la conferenza stampa è stato ricordato il forte rapporto costruito negli anni tra l’artista e Signa, già testimoniato nel 2019 con la realizzazione del grande monumento dedicato alla caduta del Muro di Berlino. Un legame che oggi compie un passo ulteriore entrando nel cuore di una delle celebrazioni più identitarie del territorio.

Il Capodanno Fiorentino a Signa coincide, infatti, con l’anniversario della vittoriosa difesa del Castello. Nel 1397 il borgo fu assediato dalle milizie del Duca di Milano Giangaleazzo Visconti, ma la popolazione riuscì a resistere e a respingere l’attacco grazie alle molte donne che si unirono nell’impresa.

La ricorrenza del 25 marzo unisce dunque la celebrazione del Capodanno Fiorentino al ricordo della conquista del castello, diventando uno dei momenti più sentiti per la comunità.

Proprio questo incontro tra arte contemporanea e tradizione secolare rappresenta uno degli elementi più significativi del progetto: un dialogo capace di dare nuova forza simbolica alla celebrazione e di raccontare il Capodanno Fiorentino attraverso uno sguardo artistico attuale.

Nel corso dell’incontro l’artista ha espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’onore di poter rappresentare una parte della storia fiorentina attraverso il proprio stile. Le opere in mostra, ha spiegato, richiameranno suggestioni rinascimentali reinterpretate con il suo linguaggio pittorico, mentre la decorazione del cero rappresenterà un modo per unire tradizione e contemporaneità.

Nel percorso espositivo non mancheranno riferimenti al territorio, come il cappello di paglia reinterpretato dall’artista dopo aver svolto una visita al Museo Civico della Paglia, elemento simbolico che si inserirà nel racconto visivo della mostra.

Durante la conferenza stampa è stato inoltre ricordato il ruolo del Corteo Storico di Signa, che accompagnerà l’artista e il cero nel momento culminante della celebrazione. I figuranti indossano costumi realizzati con grande attenzione storica, ambientati tra il 1400 e il 1450, frutto di un lavoro accurato portato avanti negli anni dall’associazione.

La mostra “Big Bang Capodanno Fiorentino” rappresenta, dunque, un momento significativo per la comunità di Signa: un incontro tra arte, memoria e identità collettiva che culminerà nel gesto simbolico dell’offerta del cero votivo, rinnovando una tradizione che da oltre sei secoli continua a vivere nel presente.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa Comune di Signa

