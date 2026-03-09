Teatri di confine si chiude con K(A)O

Ultimo spettacolo della bella rassegna Teatri di confine, dedicata alle famiglie in orario serale, che si tiene al Minimal Teatro di Empoli.

Venerdì 13 marzo alle 21.00 in scena uno spettacolo interessantissimo K(A)O-faccine di e con Kenji Shinohe, prodotto da Fondazione Sipario Toscana.

Al centro dello spettacolo ci sono gli emoji, le faccine divertenti e colorate a cui viene delegata l’espressione dei sentimenti nella comunicazione digitale e il dubbio che il loro abuso impoverisca e nasconda le espressioni emotive reali.

Se in chat usiamo la faccina che ride a crepapelle, noi ridiamo con lei? E se usiamo quella che versa lacrime copiose? Noi che faccia facciamo per davvero?

Ma la vera domanda al centro del lavoro è: come possiamo recuperare i nostri veri sentimenti?

In K(-A-)O il coreografo giapponese Kenji Shinohe esplora, attraverso il corpo e le tecnologie digitali, il modo in cui i sentimenti si esprimono sui simboli della tastiera.

Uno spettacolo che mette da parte le parole per affrontare il tema attualissimo della “comunicazione superficiale”, creata dalle nuove tecnologie e usata in particolare - ma non solo - dalle giovani generazioni. Età consigliata dagli 8 anni.

Lo spettacolo è vincitore del premio EOLO awards 2025 per l'uso creativo dei diversi linguaggi della scena, tra i best of teatro ragazzi 2024 - eolo | rivista online di teatro ragazzi

La rassegna Teatri di confine è promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Biglietto posto unico € 4,5. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

