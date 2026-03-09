Vendita sede Rai Firenze, Saccardi: "Il 19 marzo sarò al presidio a fianco dei giornalisti"

“Il 19 marzo sarò presente al presidio organizzato davanti alla sede Rai di Firenze per esprimere la mia vicinanza ai giornalisti e ribadire l’attenzione delle istituzioni verso una realtà che rappresenta da decenni un punto di riferimento per l’informazione regionale”.

Così la presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi dichiarandosi al fianco dei giornalisti della Rai della Toscana nella difesa della storica sede che l’azienda ha deciso di mettere in vendita e che è considerata anche patrimonio della città di Firenze.

“Si tratta di un luogo che nel tempo è diventato non solo uno spazio di lavoro, ma anche un presidio culturale e informativo per la città e per tutta la regione – prosegue Saccardi –. Per questo è importante che su scelte così rilevanti si apra un confronto serio e approfondito, che tenga conto non solo del valore storico e architettonico della sede, ma anche degli investimenti tecnologici recentemente realizzati nelle regie radio e televisive”.

"Smantellare strutture e apparati appena rinnovati per affrontare un trasferimento complesso rischierebbe di tradursi in costi ulteriori e nella perdita di un punto di riferimento importante per il territorio - conclude Saccardi -. Vale quindi la pena valutare con attenzione tutte le possibili soluzioni che consentano di valorizzare questo spazio e di ottimizzarne l’utilizzo, salvaguardando al tempo stesso una presenza storica e significativa del servizio pubblico a Firenze e in Toscana”.

Notizie correlate