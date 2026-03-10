Al via la convenzione tra la Scuola di Musica di Castelfiorentino e il Conservatorio di Livorno

È stata stipulata una importante convenzione tra l’Associazione Orpheus di Castelfiorentino, che gestisce la Scuola di Musica, e il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. In base ad essa, infatti, chi frequenta un piano di studi appropriato presso la Scuola di Musica potrà accedere agli esami di ammissione per il Conservatorio, in particolare per i corsi triennali validi al conseguimento del Diploma Accademico di primo livello.

Come ricordato in premessa, la Convenzione si propone di “promuovere la collaborazione tra il Conservatorio stresso e quelle Scuole di Musica che dimostrino una qualificata e documentata offerta didattica, e che adottino criteri qualitativi nel reclutamento del personale docente”.

Di qui la scelta sulla Scuola di Musica di Castelfiorentino, la quale sarà impegnata ad adottare, per gli studenti interessati, “i programmi di studio concordati con il Conservatorio Mascagni, organizzando i percorsi di studio con riferimento al Regolamento dei corsi propedeutici di formazione musicali attivati dal Conservatorio stesso”.

La Scuola adotterà, a questo fine, anche sistemi di verifica periodica delle competenze acquisite dai propri studenti, mentre il Conservatorio si impegnerà a certificarle mediante gli esami previsti dal proprio Regolamento. In caso di un numero rilevante di studenti interessati agli esami di certificazione per le materie di area comune, questi si potranno tenere nella sede della Scuola di Musica, di fronte a un’apposita Commissione composta dai docenti del Conservatorio.

“Una bellissima opportunità per chi frequenta la nostra Scuola di Musica – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – e un implicito riconoscimento alla validità dei suoi corsi, certificato da un Conservatorio con cui sarà avviata una proficua collaborazione anche per favorire lo scambio delle rispettive esperienze e la realizzazione di progetti artistici”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

Notizie correlate