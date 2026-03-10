Anziana si accorge della truffa e prova a fermare il finto carabiniere: 19enne arrestato

A lanciare l'allarme un giardiniere che ha sentito le urla della vittima dopo il tentato furto

Ancora una tentata truffa del finto carabiniere a Firenze dove la polizia, nei giorni scorsi, ha arrestato un 19enne. È successo nella mattina di sabato 7 marzo quando gli agenti sono intervenuti dopo l'allarme lanciato da un giardiniere che, mentre stava lavorando, ha sentito delle urla e ha notato un uomo uscire velocemente dall'abitazione di una signora. Quest'ultima, in forte stato di agitazione, stava tentando di rincorrerlo riferendo di aver subito un furto.

Le volanti di via Zara giunte tempestivamente sul posto hanno subito rintracciato il 19enne, cittadino italiano, fermandolo. La donna, 83enne, ha raccontato agli agenti di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere, il quale la informava di una rapina effettuata con la macchina del figlio in una gioielleria, e di aver contattato quest'ultimo per recarsi in Piazza della Libertà per un controllo all’autovettura.

Successivamente è stata raggiunta in casa dal 19enne, poi identificato, che si sarebbe fatto consegnare l'oro. La donna, insospettita, a quel punto ha tentato di fermarlo e il giovane è riuscito a guadagnarsi la fuga lanciando la refurtiva sul tavolo. Il 19enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.

