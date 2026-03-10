'Si racconta le novelle del Boccaccio': lettura pubblica delle novelle in Casa Boccaccio

Prosegue la lettura pubblica del Decameron a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro”, prossimo appuntamento venerdì 13 marzo, alle 21.30, in Casa Boccaccio con il racconto della quinta novella della quinta giornata.

Guidotto da Cremona, in punto di morte, affida una bambina a Giacomino da Pavia. La piccola cresce a Faenza e fa innamorare due ragazzi, Giannole di Severino e Minghino di Mingole, che finiscono per litigare. Alla fine si scopre che la ragazza è in realtà la sorella di Giannole, rapita molti anni prima e viene data in sposa a Minghino.

Voce narrante Lucia Succi, alla chitarra classica Alessio Montagni, musiche originali composte dal maestro Damiano Santini, direzione artistica di Martina Dani Recchi.

"Si racconta le novelle del Boccaccio" è un progetto dell’Associazione Polis a cura de "L'Oranona Teatro", che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo. La sua fruizione online è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571663580 oppure scrivendo a info@laboratoripolis.it

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio - Ufficio Stampa

Notizie correlate