Fgl International annuncia l'acquisizione del reparto rifinizione dell'azienda RE.PI.CO

FGL International SpA, azienda toscana di riferimento nel settore chimico conciario e parte della holding Lapi Group SpA, annuncia l’acquisizione del ramo di azienda Finishing di RE.PI.CO. SpA, storica realtà lombarda attiva nel settore della chimica conciaria dal 1948, appartenente alla famiglia Annunziata.

Secondo i suoi obiettivi di business, RE.PI.CO. ha scelto pertanto di concentrarsi sulla gamma prodotti per la fase wet-end. Questa operazione strategica va quindi a rafforzare la posizione di FGL International nel mercato della chimica conciaria, andando ad ampliare la sua gamma di prodotti e servizi dedicati al settore. Il reparto rifinizione di RE.PI.CO. andrà ad integrarsi come nuova linea di prodotti, mantenendo l’identificazione commerciale e il portfolio clienti, nell'attuale gamma di FGL International.

Nel 2022, l’azienda toscana aveva già affrontato una simile integrazione andando ad aggiungere alle proprie attività quelle della società Finikem (sempre parte del Gruppo Lapi), specializzata nei prodotti per il finishing dei pellami. Quindi continua il percorso di rafforzamento delle competenze, capacità innovative e specializzazione delle soluzioni a servizio della conceria.

"L’obiettivo principale di questa acquisizione è offrire ai nostri clienti un supporto ancora più completo e innovativo, combinando il know-how di entrambe le realtà e potenziando l’offerta commerciale – ha affermato Francesco Lapi, CEO di FGL International e presidente di Lapi Group -. RE.PI.CO. è un’azienda familiare con una lunga storia alle spalle, come noi. Entrambi abbiamo un’esperienza di oltre 70 anni nel settore della lavorazione della pelle. Questa operazione permetterà di implementare nuove soluzioni, con un focus sull’innovazione e la sostenibilità, all’interno di un mercato sempre più competitivo".

Al tempo stesso, per RE.PI.CO., la cessione del ramo Finishing si inserisce in una visione industriale chiara e orientata a consolidare il proprio posizionamento nella gamma prodotti wet-end, ambito nel quale intende concentrare investimenti, sviluppo tecnologico e risorse commerciali, rafforzando ulteriormente la propria competitività e specializzazione.

"La cessione del ramo Finishing rappresenta un passo fondamentale nella nostra evoluzione strategica – dichiara Stefania Annunziata, CEO di RE.PI.CO. – siamo convinti che questa scelta ci consentirà di focalizzarci rafforzando ulteriormente la nostra presenza nel wet-end diventando ancora più agili e competitivi, garantendo al contempo al ramo ceduto l’opportunità di crescere sotto una guida industriale altamente specializzata nel comparto della rifinizione".

RE.PI.CO. continuerà a produrre e commercializzare la propria linea di prodotti dedicati alla lavorazione del pellame per il settore conciario, con la linea dei coloranti ausiliari per riviera e riconcia, industrializzati sia presso l’headquarter e sede storica di Cinisello Balsamo (MI) sia nel reparto di produzione di Inveruno oltre agli impianti aperti all’estero negli ultimi anni.

L’operazione conferma la volontà di entrambe le aziende di crescere attraverso scelte industriali mirate, rafforzando specializzazione, innovazione e sostenibilità a servizio dell’industria conciaria.

Fonte: Ufficio stampa

