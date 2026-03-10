Finge abbracci per derubare anziani ma i poliziotti assistono alla scena: due arresti

Sospettati, sono stati seguiti dagli agenti e fermati in Mugello. I due, un uomo e una donna, sono stati anche denunciati per furto in abitazione

Sotto osservazione della polizia, una donna è scesa dall'auto guidata da un complice per avvicinarsi a una persona anziana, abbracciandolo e sfilandogli la collana che aveva al collo. È successo nei giorni scorsi nell'area del Mugello dove la polizia di Firenze, nella mattina di giovedì 5 marzo, ha arrestato una donna e un uomo di 30 anni per furto aggravato in concorso, denunciandoli anche per furto in abitazione.

I poliziotti del commissariato di Rifredi, durante un servizio di osservazione nella zona di Rignano sull'Arno predisposto per la segnalazione di frequenti furti, hanno intercettato un'auto ritenuta sospetta. Gli agenti hanno dunque iniziato a seguirla fino a San Piero a Sieve, nel comune di Scarperia e San Piero: qui, come riferito dalla Questura, è stata vista una donna scendere e avvicinarsi a una persona anziana, di 85 anni, per abbracciarla, baciarla e accarezzarla per poi sfilargli la collana che aveva al collo e allontanarsi velocemente a bordo del veicolo che nel frattempo l'aspettava. Inseguiti ancora dagli operatori i due sono stati fermati a Borgo San Lorenzo quando l'auto ha rallentato, alla vista di un'anziana nei pressi della porta di un condominio, e la 30enne è scesa.

La donna è stata trovata in possesso della collana sottratta poco prima mentre dagli approfondimenti è inoltre emerso che, nella stessa giornata, la coppia aveva messo a segno un altro colpo. Secondo quanto ricostruito, infatti, la donna si sarebbe introdotta con una scusa all’interno dell’abitazione di un’anziana signora di Barberino del Mugello e, dopo averla abbracciata, le avrebbe sfilato collana e bracciale prima di allontanarsi a bordo della stessa auto.

Arrestati per furto aggravato in concorso, i due 30enni sono stati anche denunciati per furto in abitazione. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la coppia è comparsa per il rito direttissimo. All’esito della convalida della misura precautelare, è stata disposta nei loro confronti la misura del divieto di dimora nella regione Toscana.

