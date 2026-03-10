Matrimoni e unioni civili: il Comune apre alla possibilità di celebrarli anche in luoghi diversi da quelli istituzionali

Il Comune di Montelupo Fiorentino apre alla possibilità di celebrare matrimoni e unioni civili anche in nuove location sul territorio. Con un avviso pubblico permanente, l’amministrazione invita strutture ricettive e attività di somministrazione interessate a mettere a disposizione i propri spazi per lo svolgimento delle cerimonie civili.

L’obiettivo è ampliare i luoghi in cui poter celebrare matrimoni e unioni civili, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio e le realtà del territorio. Le strutture che aderiranno potranno essere inserite nell'elenco comunale dei luoghi autorizzati alla celebrazione delle cerimonie, diventando a tutti gli effetti sedi distaccate dell’ufficio di stato civile.

Possono presentare manifestazione di interesse i proprietari, gestori o titolari di strutture ricettive – come alberghi, agriturismi o residenze turistico-ricettive – oppure esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti o ville per eventi, situati nel territorio comunale e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, agibilità e igiene.

Gli spazi messi a disposizione dovranno garantire il decoro della funzione pubblica, essere accessibili e idonei ad accogliere il pubblico ufficiale celebrante e gli invitati per tutta la durata della cerimonia. Oltre agli ambienti interni potranno essere utilizzati anche eventuali spazi esterni o giardini di pertinenza della struttura.

Le strutture selezionate metteranno a disposizione gli spazi attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito con il comune. L’utilizzo degli ambienti avverrà secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Il comune non corrisponderà alcun compenso per l’utilizzo dei locali, mentre le tariffe previste per la celebrazione delle cerimonie continueranno a essere introitate direttamente dall'ente.

I titolari o gestori delle strutture dovranno inoltre garantire il libero accesso durante la celebrazione, la disponibilità degli spazi nelle date comunicate dall'Ufficio di Stato civile e la presenza degli elementi necessari allo svolgimento della cerimonia, comprese le bandiere istituzionali.

L’avviso ha carattere permanente: questo significa che le strutture interessate possono presentare la propria manifestazione di interesse in qualsiasi momento. Le candidature saranno esaminate dagli uffici comunali che ne verificheranno l’idoneità sotto il profilo tecnico, in particolare per quanto riguarda sicurezza, accessibilità e conformità degli spazi. Successivamente sarà la giunta comunale a valutare l’eventuale istituzione della sede separata di stato civile, tenendo conto anche delle caratteristiche, del decoro e del pregio degli ambienti proposti.

I soggetti interessati possono consultare tutte le informazioni e la documentazione necessaria per inviare la domanda sul sito istituzionale del Comune di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo - Ufficio Stampa

Notizie correlate