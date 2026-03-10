Il centro torna a sbocciare con Montelupo in Fiore

Una giornata di colori e profumi quella che andrà in scena domenica 15 marzo. Dalle 9.00 alle 19.00 saranno ben 17 gli appuntamenti distribuiti tra il centro storico e piazza dell’Unione Europea: esposizioni, laboratori per adulti e bambini, visite guidate ma anche degustazioni di vino, aperitivi e dj set.

Durante l’intera giornata saranno presenti numerosi espositori di fiori e piante in piazza della Libertà, corso Garibaldi e via XX Settembre grazie al classico mercato di fiori e piante.

In corso Garibaldi l’Associazione Borgo degli Arlecchini propone “Borgo degli Arlecchini in Fiore”, uno spazio dedicato all’esposizione e alla vendita di piante e fiori.

In piazza dell’Unione Europea ampio spazio sarà dedicato anche all’artigianato, al miele, alle produzioni a tema, agli articoli per il giardinaggio e alla fattoria didattica, con la possibilità di conoscere da vicino gli animali della fattoria tra alpaca, pecore, capre e pony.

In occasione di Montelupo in Fiore sono previsti numerosi incontri e attività dedicate a tutte le età. Al MMAB torna l’appuntamento con “Tutti al Museo! – Un dono dal cuore”, una visita guidata alla collezione del Museo della Ceramica seguita da un laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni, pensato anche in vista della Festa del Papà: i partecipanti potranno realizzare e decorare un piccolo dono in ceramica da portare a casa.

Spazio anche alla creatività con laboratori dedicati alla natura e alle piante. In corso Garibaldi si terrà “La Magia dei Fiori”, un laboratorio aperto a grandi e piccoli dove sarà possibile realizzare sale aromatico, zucchero ai fiori e biscotti ai semi per uccellini. In via Baccio da Montelupo l’artista Serena Tani proporrà “Flora Press on Paper”, un laboratorio gratuito di stampa botanica su carta utilizzando fiori, foglie e piante officinali. Non mancheranno inoltre attività dedicate alla scienza e all’ambiente con “Pianta e Clima: piccoli scienziati dell’aria”, un percorso laboratoriale per famiglie tra esperimenti, letture animate e attività artistiche ispirate al mondo vegetale a cura di ManoMano Piazza e Cooperativa Ichnos. Tra gli appuntamenti per i più piccoli anche “Un Fiore per il Tendone”, laboratorio creativo di disegno e collage con materiali di riciclo proposto da Spazio Ipotetico, mentre presso la sede AUSER si terranno attività dedicate a bambini e famiglie tra racconti, tradizioni e creatività, con un laboratorio di piantumazione per portare a casa una piccola pianta da far crescere.

La giornata sarà arricchita anche da momenti dedicati alla ceramica, simbolo identitario della città. Presso lo spazio Arte BeaBis, in via Baccio da Montelupo, sarà possibile visitare lo studio dell’artista Beatriz Scotti con “Le Donne di Beatriz”, un’installazione di sculture in ceramica porta-piante che esplorano il rapporto tra femminilità e natura. Nel pomeriggio l’artista guiderà anche un laboratorio di decorazione di vasi in terracotta e bottiglie in vetro.

Sempre a tema ceramico, Ceramiche Valentina Batini proporrà il laboratorio “Dipingi la tua spilla – fiori e foglie di ceramica da indossare”, durante il quale bambini e adulti potranno decorare una spilla in ceramica a tema botanico che verrà poi cotta e trasformata in un piccolo oggetto da indossare.

A completare le attività dedicate alla ceramica anche “Cartolina in Fiore – Postcard in Bloom”, laboratorio creativo condotto da Shilha Cintelli, in cui adulti e bambini potranno realizzare e decorare la propria cartolina d’artista utilizzando la barbottina, l’argilla liquida tipica della lavorazione ceramica.

Da non perdere inoltre la passeggiata culturale “Montelupo tra storia e ceramica”, a cura della guida turistica Elisa Boldrini: un itinerario alla scoperta della storia della città e della sua tradizione ceramica che attraverserà il Museo della Ceramica, il centro storico, le mura, l’esterno di una fornace storica, il Pozzo dei Lavatoi e alcune opere di arte contemporanea, con una tappa anche presso la Galleria Nuove Forme d’Arte.

Un evento nell'evento è costituito dalla degustazione dei vini del territorio, promossa in collaborazione con il gruppo “Vino 2 Sponde d’Arno”, con diverse aziende vitivinicole locali e che si terrà in Piazza dell’Unione Europea

Tra gli appuntamenti più curiosi anche il passaggio della Ciclostorica Lastrense, manifestazione con biciclette e abbigliamento vintage dedicata alla storia del ciclismo, che attraverserà il centro cittadino nella mattinata.

Una giornata di festa pensata per famiglie, appassionati di giardinaggio, arte e natura, con tante occasioni per vivere il centro storico tra profumi, colori e attività per tutte le età.

Per il programma completo: www.montelupoeventi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate