Montopoli Musica & Talenti, iscrizioni aperte per la quinta edizione

L’Associazione Giubilate Internazionale APS riapre le porte al talento. C’è tempo fino al 20 marzo per partecipare alla 5ª edizione di "Montopoli Musica & Talenti". L’evento, organizzato dall'Associazione Giubilate Internazionale APS con il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d’Arno e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato si conferma un appuntamento imperdibile per gli artisti emergenti del territorio.

L’iniziativa si svilupperà in due momenti chiave al teatro Mons. Enzo Terreni (Via Fonda, 3 – Capanne, PI), sabato 28 marzo ci saranno le selezioni mentre sabato 11 aprile è in programma lo spettacolo. "Il concorso è aperto a chiunque voglia mettere alla prova le proprie doti artistiche – spiegano gli organizzatori - . Per partecipare, è necessario consultare il bando ufficiale e procedere all'iscrizione. Questo evento nasce per dare spazio e voce ai talenti locali, creando un palcoscenico di qualità in un contesto di condivisione e crescita artistica. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con Blu Confine e ACLI, a testimonianza di una rete territoriale forte e attenta alla promozione culturale".

Il bando completo e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito ufficiale https://www.giubilate.it/montopoli-musica-e-talenti/. È inoltre possibile seguire l'evento e i suoi protagonisti sui canali social dedicati. Un concorso nato nel 2022, rivolto a band e solisti, allievi di scuole di musica italiane pubbliche e private o di scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali e conservatori di musica; insomma a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. Lo scopo è incoraggiare e incentivare giovani talenti emergenti e, allo stesso tempo, promuovere la conoscenza del territorio. "Un evento che anno dopo anno cresce e si rinnova – commenta la sindaca Linda Vanni -. Siamo felici di poter promuovere un’iniziativa che è il simbolo della partecipazione attiva dei giovani e delle giovani, grazie agli organizzatori, all’associazione Giubilate per il lavoro e l’impegno. Si tratta di un concorso dove tra i premi spicca anche la possibilità di esibirsi durante alcuni eventi, come accaduto durante l’ultima mostra del tartufo, o di registrare in studio".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

