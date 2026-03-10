È morta la donna investita da un'auto a Bassa

Non ce l'ha fatta la donna investita la settimana scorsa a Bassa (Cerreto Guidi) da un'auto in via 26 Giugno, lungo la Strada provinciale 11 che attraversa il paese. A darne notizia è La Nazione.

La donna, residente nella zona, stava attraversando la strada quando un uomo anziano di San Miniato l'ha investita per cause ancora da accertare. L'uomo, accusato di omicidio stradale, si era fermato immediatamente per prestare soccorso.

Fin da subito le condizioni della 45enne erano apparse critiche. La donna era stata soccorsa prima dai sanitari del 118, giunti sul posto con un'automedica e un’ambulanza della PA di Fucecchio alle 18.30. Dopo le manovre di rianimazione, era stata trasportata in elisoccorso Pegaso - atterrato allo stadio di Santa Croce sull'Arno - e portata all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.

Le condizioni della donna sono rimaste critiche fino a oggi, giorno del decesso.

