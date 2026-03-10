Nidi d'infanzia, a Fucecchio iscrizioni aperte per tutto il mese di aprile

Dal primo al 30 aprile 2026 saranno aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 ai nidi d’infanzia pubblici e convenzionati situati nel territorio di Fucecchio.

Potranno iscriversi tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2026, e dovranno fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia nell’anno educativo precedente.

Le domande saranno online a questa pagina , mentre sul sito web del Comune di Fucecchio (www.comune.fucecchio.fi.it) verranno pubblicati un fac-simile della domanda di iscrizione e una guida per l'aiuto alla compilazione.

Per meglio scoprire le proposte educative dei vari servizi presenti sul territorio comunale, sono previsti una serie di open days secondo il seguente calendario:

9 aprile ore 16.30/18.30 e 18 aprile ore 10.00/12.30: nido d'infanzia Ape Maia

9 aprile ore 17.00/19.00 e 11 aprile ore 9.30/12.30: nido d'infanzia Filo e Palla

10 aprile ore 17.30/19.30 e 11 aprile ore 10.30/12.30: nido d'infanzia Isola che c'è

10 aprile ore 18.00/19.30 e 11 aprile ore 9.00/11.30: nido d'infanzia La Gabbianella

11 aprile ore 9.30/12.30: nido d'infanzia Il Fantabosco

11 aprile ore 9.30/12.00 e 20 aprile ore 17.30/19.00: nido d'infanzia Peter Pan

13 e 14 aprile ore 18.30/19.30: spazio gioco La Coccinella

18 aprile ore 9.00/12.00: nido d'infanzia Le Coccinelle

Per informazioni e assistenza sulla compilazione della domanda di iscrizione, sarà possibile contattare il Servizio Politiche Educative e Scuola ai numeri 0571 268404 / 268401.

Si ricorda che, anche per l'anno educativo 2026/2027, la Regione Toscana rinnoverà la misura “Nidi Gratis” che, in sinergia con i Comuni, mira ad abbattere le barriere economiche garantendo l'accesso gratuito a nidi, spazi gioco e servizi domiciliari (sia pubblici che privati accreditati). Le domande potranno essere inviate esclusivamente online tramite il portale dedicato; i dettagli operativi saranno presto consultabili sul sito ufficiale della Regione Toscana.

L'amministrazione comunale ci tiene a sostenere i nidi d'infanzia, che rappresentano spazi di crescita per i bambini e le bambine, in quanto luoghi dedicati alla socializzazione e alla costruzione di legami significativi, oltre che contesti volti a sostenere lo sviluppo complessivo e a supportare le famiglie nelle competenze genitoriali. L’iscrizione ad un servizio educativo è una scelta consapevole dettata dal desiderio di offrire ai bambini e alle bambine opportunità diversificate per il loro benessere e per il loro percorso di crescita.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

