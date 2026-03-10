La Nona di Beethoven risuona nel cuore di Empoli

L’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli protagonista dell’evento estivo organizzato dal Centro Busoni e dall’associazione Il Contrappunto. Prelazione per gli abbonati dal 7 aprile 2026, biglietti in vendita dal 20 aprile 2026.

Empoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Lunedì 29 giugno 2026 alle 21, nella suggestiva cornice di piazza Farinata degli Uberti, l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli eseguirà la Sinfonia n. 9 in re minore op.125 di Ludwig van Beethoven, una delle composizioni più celebri e rivoluzionarie della storia della musica.

Composta tra il 1822 e il 1824, la Nona Sinfonia rappresenta una rivoluzione: per la prima volta nella storia del genere sinfonico Beethoven introduce la voce, affidando al coro il celebre finale dell'Inno alla Gioia tratto dall’ode di Friedrich Schiller, un canto universale dedicato alla fraternità tra i popoli.

La prima esecuzione avvenne a Vienna nel 1824 ed è passata alla storia per un episodio simbolico: Beethoven, ormai completamente sordo, non poté sentire l’ovazione del pubblico e fu il contralto Caroline Unger che lo fece voltare per vedere il pubblico che lo acclamava sventolando un mare di fazzoletti bianchi.

Nel corso dei decenni la Nona è diventata molto più di un capolavoro musicale. Il celebre tema dell’Inno alla gioia è stato scelto come inno ufficiale dell’Unione Europea ed è stato eseguito in alcuni dei momenti più significativi della storia contemporanea. Il giorno di Natale del 1989, in occasione di una storica esecuzione a Berlino poche settimane dopo la caduta del Muro, il direttore americano Leonard Bernstein sostituì simbolicamente la parola Freude (gioia) con Freiheit (libertà).

Con le sue dimensioni monumentali e la forza del suo messaggio, la Nona Sinfonia è un inno universale alla libertà e alla fraternità.

BIGLIETTI

La prevendita ufficiale dei biglietti inizierà lunedì 20 aprile 2026 attraverso i consueti canali di vendita:

Online sul sito del Centro Busoni e sulla piattaforma Eventbrite.it

A Empoli alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19)

Gli abbonati alla stagione concertistica 2026 “40 anni…suonati!” potranno esercitare il diritto di prelazione a prezzo scontato dal 7 al 17 aprile presso la sede del Centro Busoni (piazza della Vittoria 16).

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI - Per rimanere aggiornati su prezzi, cast artistico, apertura della vendita dei biglietti e novità sulla programmazione estiva è possibile iscriversi alla mailing list del Centro Busoni tramite il form presente sul sito www.centrobusoni.org oppure al canale WhatsApp del Centro Busoni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

