Nove chili di cocaina nascosti nell’auto, arrestato 36enne a Lucca

Nove chili di cocaina nascosti in un’auto con doppio fondo: è quanto sequestrato dalla squadra mobile della polizia di Lucca nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni di origine albanese, ritenuto dagli investigatori un fornitore di stupefacente attivo sul territorio provinciale fino alla zona di Altopascio.

L’arresto è arrivato al termine di un’attività investigativa con cui la polizia ha ricostruito il modus operandi dell’uomo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 36enne utilizzava un garage vicino alla propria abitazione dove teneva parcheggiata un’auto dotata di un doppio fondo, utilizzata come deposito della droga.

Da quel veicolo, secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo prelevava di volta in volta la quantità di cocaina necessaria per rifornire gli acquirenti. Lo stupefacente veniva poi nascosto nel doppio fondo di un’altra automobile, utilizzata per effettuare materialmente le consegne.

Sulla base degli elementi raccolti, la polizia ha eseguito una perquisizione personale, domiciliare e veicolare nei confronti del sospettato. All’interno del veicolo gli agenti hanno trovato otto panetti di cocaina per un peso complessivo di circa nove chili.

Il 36enne è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito nel carcere di Pistoia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rappresenta uno dei sequestri più consistenti di cocaina effettuati negli ultimi mesi nella provincia di Lucca.