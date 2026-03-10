Referendum Giustizia: a Stabbia, incontro con il Comitato empolese della Società Civile per il NO

Comitato No Empolese Valdelsa
Venerdì 13 Marzo, alle ore 21, il Comitato empolese della Società Civile per il NO, farà tappa al Circolo Ricreativo 23 Agosto di Stabbia, Cerreto Guidi.
A ormai meno di due settimane dal referendum sulla cosiddetta riforma Nordio, si organizza un altro incontro utile a chiarire quali sono i reali obiettivi di questa riforma: riduzione dell' autonomia della magistratura, snaturare la pubblica accusa istituendo di fatto un super poliziotto, rompere l'equilibrio fra i poteri dello Stato.
Per discuterne, sarà ospite Alessia Carpino, funzionaria UPP della Corte d'Appello di Firenze.
Fonte: Ufficio stampa
