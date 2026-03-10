Referendum Giustizia: SI Empolese Valdelsa offre posti da rappresentanti di lista per far votare i fuorisede

Noi di AVS - Sinistra Italiana dell'Empolese Valdelsa, siamo fermamente convinti delle ragioni del NO al prossimo referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Le nostre motivazioni sono tante, alcune più tecniche, altre più politiche, e riguardano sostanzialmente la garanzia di avere una magistratura indipendente dal potere politico, come voluto dai nostri Padri e dalle nostre Madri Costituenti.

Il Governo Meloni punta molto sulla vittoria di questa che per noi è una “contro-riforma”, che si inserisce in un quadro di svilimento degli organismi di controllo del potere politico (ricordiamo, la già attuata riforma della Corte dei Conti, l’autonomia differenziata, una proposta di legge elettorale ultra maggioritaria) e per farlo sta ricorrendo ai più spiacevoli tatticismi, tra cui l’occupazione dei mezzi di informazione: una propaganda micidiale, al limite della correttezza. Inoltre non è stato approvato l’iter per il riconoscimento del voto fuorisede come già era avvenuto in alcune precedenti votazioni – portando al paradosso che gli italiani e le italiane residenti all’estero hanno diritto di voto, mentre chi è in Italia, ma in una Regione o Provincia diversa per motivi di studio o di lavoro, potrebbe farlo solo se ritorna al proprio Comune di residenza, spesso molto lontano.

Dichiara Nicola Ferraro, Segretario Sinistra Italiana Empolese Valdelsa : “siamo preoccupati per questa deriva reazionaria che ancora una volta ci propone il Governo Meloni, e siamo impegnati tutti i giorni nell’organizzazione di iniziative pubbliche e informative per il No al prossimo referendum; vogliamo però dare uno strumento in più per tutte quelle persone che vorrebbero votare, ma che non possono farlo perché lontane dal Comune di residenza. Questo è possibile tramite una procedura che permette di dichiararsi come rappresentante di lista: noi mettiamo a disposizione i nostri posti, che sono due per ogni seggio elettorale”.

Per prenotarsi ed organizzare quanto necessario, bisogna fare richiesta tramite il portale votofuorisede.it entro il 15 marzo. Affrettatevi!

Fonte: Ufficio stampa