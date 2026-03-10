Soccorso e Comunità: al via alla Misericordia di Fucecchio un nuovo corso di livello base

Sapere come comportarsi nei primi, decisivi minuti di un’emergenza, può fare la differenza tra una tragedia e una vita salvata. È con questo spirito di servizio e prevenzione che la Misericordia di Fucecchio annuncia l’inizio di un corso di formazione. L'iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, un impegno per la sicurezza di tutti, e rappresenta anche un’opportunità per entrare a far parte dei volontari nell’associazione.

A partire dal prossimo 7 aprile, i locali della Misericordia diventeranno infatti sede di lezioni pratiche e teoriche al quale possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Il corso, il cui ciclo di lezioni sarà tenuto da formatori Regionali delle Misericordie è strutturato per accogliere chiunque voglia acquisire maggiore consapevolezza sulla gestione delle emergenze, dai piccoli incidenti che possono avvenire tra le mura di casa fino alle situazioni più critiche in strada. L'obiettivo è duplice: abbattere la paura di intervenire e fornire strumenti concreti per gestire con calma e competenza gli incidenti domestici, spesso sottovalutati, ma frequenti nella vita quotidiana.

Il percorso formativo si articolerà con appuntamenti serali bisettimanali (ogni martedì e giovedì) per permettere la massima partecipazione anche a chi lavora o studia. Gli incontri si svolgeranno nei nuovi locali appositamente allestiti presso la sede dell'associazione dalle 21:00 alle 23:00. I partecipanti impareranno le manovre di base del soccorso, con un focus particolare sul riconoscimento dei segni vitali e sulla tempestività della chiamata ai soccorsi avanzati.

Il punto di forza di questa iniziativa, un autentico valore aggiunto, risiede nella parte conclusiva. Al termine delle lezioni, i partecipanti sosterranno una prova pratica finale. Il superamento del test permetterà di ottenere la certificazione di esecutore BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). Si tratta di un titolo fondamentale che abilita all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, competenze sempre più richieste in ambito lavorativo, sportivo e sociale.

“L'iniziativa di questa attività di formazione presso la nostra sede, sottolinea il governatore Gino Macchiaroli, offre a tutti i cittadini e volontari l'opportunità di imparare le manovre salvavita, una conoscenza preziosa per noi stessi e chi ci circonda. Il fine dell'iniziativa è anche quello di avvicinare i cittadini al mondo del volontariato inteso anche come forza aggregativa di persone e progetti in questo momento particolare in cui le associazioni come la nostra hanno bisogno di persone sempre più qualificate ad affrontare le esigenze che ogni giorno si presentano nella nostra comunità nella speranza che tutti coloro partecipano al corso possano diventare a loro volta volontari seguendo i vari ulteriori successivi percorsi di specializzazione”.

Per partecipare al corso, interamente gratuito, occorre aver compiuto i 16 anni. L'iscrizione è possibile fino a venerdì 3 aprile. Per informazioni, oltre che presso la sede in corso Matteotti, è possibile telefonare al 0571-20120 oppure all'indirizzo di posta elettronica formazione.fucecchio@gmail.com oppure tramite il QRCODE che troverete nelle locandine e nei volantini pubblicitari.

Il Governatore Gino Macchiaroli