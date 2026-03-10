L'Unità di crisi regionale ha incontrato LuisaViaRoma

Oggi l’Unità di crisi regionale per il lavoro, guidata dal consigliere del presidente Giani per le vertenze aziendali Valerio Fabiani, ha incontrato i rappresentanti di LuisaViaRoma.
L’incontro è avvenuto dopo quello della scorsa settimana con le organizzazioni sindacali e le Rsa dei lavoratori, convocate tempestivamente dalla Regione in seguito a loro sollecitazione.
Il noto marchio fiorentino attivo nel settore dell’e-tailer per la moda, che conta attualmente circa 200 addetti, è al centro di una procedura di composizione negoziata di crisi presso il Tribunale di Firenze.
“Stiamo monitorando la situazione”, commenta Fabiani, che poi indica il percorso che intende seguire la Regione. “La procedura di composizione negoziata è alle battute finali”, spiega il consigliere. “Non appena avremo notizia dell’esito – conclude - procederemo alla convocazione del tavolo di crisi regionale”.
Fonte: Regione Toscana
