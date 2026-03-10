Viola parking, il Consiglio di Stato annulla la delibera del Comune di Bagno a Ripoli

Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che consentiva la realizzazione del Viola parking, il parcheggio costruito accanto al centro sportivo della Fiorentina. La decisione riguarda aspetti formali del provvedimento, senza mettere in discussione la validità complessiva dell’intervento.

A chiarirlo è il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, che in una nota sottolinea come la sentenza riconosca “nella sostanza l’interesse pubblico dell’intervento”.

Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, il Consiglio di Stato ha evidenziato due criticità di natura formale. “Il Consiglio di Stato rileva due aspetti di carattere formale su cui siamo già al lavoro. Da un lato rileva come nella delibera l’uso temporaneo dell’area destinata al Viola parking dovesse avere un termine temporale ben definito, non fatto coincidere genericamente con l’entrata in esercizio della linea 3.2.1 della tramvia. Dall’altro ritiene non sufficientemente motivata la coerenza del provvedimento con il Piano strutturale”.

Il Comune ha già avviato l’iter per correggere i rilievi indicati dai giudici amministrativi. “Due aspetti di carattere formale che saranno ben esplicitati e puntualizzati in una nuova delibera che il Comune sta già predisponendo, da presentare al Consiglio comunale nella prossima seduta, prevista per fine mese”, conclude Pignotti.

La vicenda del parcheggio a servizio dell’area sportiva della Fiorentina resta quindi aperta, ma l’amministrazione comunale punta a superare rapidamente gli ostacoli tecnici evidenziati dalla sentenza.