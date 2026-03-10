Weekend tra alti e bassi per il settore giovanile Abc Castelfiorentino

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Cadono a Ghezzano i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che si arrendono 84-81 per mano della diretta inseguitrice. Approccio da dimenticare quello dei gialloblu, che chiudono la prima frazione sul -14 (26-12), svantaggio che li costringe a fare gli straordinari nel secondo quarto per tornare a contatto: 45-43 all’intervallo. Nella ripresa la gara scivola via sul botta e risposta, preludio al punto a punto finale che però non basta a prendersi i due punti.

Prossimo impegno lunedì 16 marzo alle 21 al PalaBetti contro Montemurlo, ultima gara della seconda fase.

Gmv Ghezzano – Abc Castelfiorentino 84-81

Tabellino: Garbetti, Ticciati 35, Baldi, Vallerani 8, Leti 14, Carzoli 4, Ciulli 12, Bini 2, Kamberaj, Niccolini 2. All. Corbinelli. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 26-12, 19-31, 23-18, 16-20

UNDER 17 REGIONALE

Vittoria senza storia per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che al PalaBetti chiudono agilmente la pratica Tavarnelle per 101-56. Come si evince dal finale, gara a senso unico per tutti i quaranta minuti, con i gialloblu che prendono il largo nelle prime due frazioni (56-27 a metà gara), per poi amministrare senza patemi nella seconda parte.

Adesso sosta in attesa del calendario della seconda fase.

Abc Castelfiorentino – Btb Tavarnelle 101-56

Tabellino: Bufalini 12, Di Carlo 17, Di Vilio 18, Paniccià 15, Mannocci 13, Bertelli 12, Falorni 2, Bianchi 5, Capuana 7, Giovannoni, Capocchini. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 23-14, 33-13, 25-15, 20-14

UNDER 15 ECCELLENZA

Successo importante per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che al PalaBetti superano Pontedera 68-64. Dopo aver toccato il -15 all’intervallo, i gialloblu cambiano passo al rientro dagli spogliatoi, ribaltando completamente l’inerzia e riaprendo i giochi alla terza sirena (48-50). Nel punto a punto finale, l’Abc è brava a gestire con lucidità i possessi che contano, andando a prendersi una vittoria frutto dell’impegno quotidiano in palestra e della crescita del gruppo, pur in un campionato competitivo come quello di eccellenza.

Prossimo impegno mercoledì 11 marzo alle 20:30 sul parquet dell’Us Livorno.

Abc Castelfiorentino – Juve Pontedera 68-64

Tabellino: Macchi, Nardi 6, Giovannoni 5, Bellesi 1, Mannocci 14, Profeti 22, Faffi 2, Falorni 10, Bertelli 8. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 19-22, 6-18, 23-10, 20-14

ALLIEVI CSI

Primo stop della seconda fase per i ragazzi di Claudio Calvani, che al PalaBetti cedono il passo ad Arezzo per 61-64. Dopo l’allungo amaranto nella prima frazione, i gialloblu ricuciono e passano a condurre al riposo lungo (39-35), preludio ad una seconda parte di gara in cui si viaggia a braccetto. Nel punto a punto finale, però, manca la lucidità per gestire i possessi che contano, così Arezzo ringrazia e si prende i due punti.

Prossimo impegno lunedì 23 marzo alle 20 al PalaBetti contro Perignano.

Abc Castelfiorentino – Sba Arezzo 61-64

Tabellino: Gazzarrini 12, Paniccià 23, Macchi 3, Barbieri 10, Scherillo 5, Giulianini 3, Di Vilio 5, Anton, Torregrossa, Capocchini, Marzuoli, Battaglia, Galli, Cetti. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 16-21, 23-14, 9-11, 13-18

UNDER 13 REGIONALE

Sconfitta a Livorno sponda Us per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che frenano la corsa nella terza fase: 87-55 il finale al PalaCosmelli. Gara in salita per i gialloblu, che di fatto inseguono per tutti i quaranta minuti accusando l’intensità dei labronici, i quali amministrano la sfida restando in saldo controllo fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 15 marzo alle 9:30 al PalaBetti contro Prato Dragons.

Us Livorno – Abc Castelfiorentino 87-55

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, Arzilli, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi, Bini, Asta. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

MINIBASKET

È stato un 8 marzo di grande festa al PalaGilardetti, in occasione della tappa castellana del progetto di promozione dell’attività femminile We want to play basket, promosso dal Settore Minibasket Fip e organizzato dal Comitato Fip Toscana. Oltre 70 bambine, categorie Gazzelle e Libellule, sono scese in campo per un pomeriggio di mini partite 3c3 e 4c4. In una giornata perfettamente riuscita, grazie all’impegno dello staff e dei genitori gialloblu, si ringraziano il Comitato Regionale Fip, per la fiducia accordataci, e tutte le società partecipanti, ovvero Bellaria Pontedera, Virtus Siena, Basket Volterra, Use Empoli, Poggibonsi Basket, Costone Siena, Dlf Firenze e Basket San Casciano.

Passando ai campionati in corso, è iniziata nel migliore dei modi l’avventura degli Esordienti 2014 di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani nella seconda fase di campionato, con i gialloblu che al PalaBetti si sono imposti sul Centro Minibasket Prato nello scontro al vertice. Ottima vittoria, al termine di una partita fisica e intensa, anche per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Gianmarco Filippini, che al PalaGilardetti hanno superato il Basket Reggello.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

