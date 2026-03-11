Aeroporti toscani, record di passeggeri nel 2025: sfiorati i 10 milioni

Il 2025 si chiude con un nuovo record per il sistema aeroportuale regionale gestito da Toscana Aeroporti, che ha registrato 9,8 milioni di passeggeri, in aumento dell’8,4% rispetto al 2024 e oltre la media nazionale.

Massimi storici per entrambi gli scali: Aeroporto di Pisa Galileo Galilei ha raggiunto 6 milioni di passeggeri (+7,8%), mentre Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci ha toccato quota 3,8 milioni (+9,4%). I ricavi operativi salgono a 115,9 milioni di euro (+6,4%), con crescita sia delle attività aviation che non aviation.

L’EBITDA si mantiene stabile a 45,9 milioni, mentre l’EBIT cresce a 32,7 milioni (+6,4%). L’utile netto di gruppo si attesta a 16,1 milioni di euro, in lieve calo rispetto al 2024, ma con un andamento sostanzialmente stabile al netto delle componenti straordinarie.

Forte accelerazione sugli investimenti, saliti a 30,1 milioni (+69%), destinati soprattutto all’ampliamento del terminal di Pisa e al Master Plan di Firenze. Positivi anche i dati del 2026: nei primi due mesi dell’anno è stata superata per la prima volta la soglia del milione di passeggeri (+5,7%). Convocata l’assemblea degli azionisti per il 29 aprile, con proposta di dividendo da 0,376 euro per azione.

IL REPORT COMPLETO

20260310 - CS Bilancio 2025

Fonte: Ufficio Stampa