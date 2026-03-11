Aeroporti toscani, record di passeggeri nel 2025: sfiorati i 10 milioni

Crescita per Pisa e Firenze, aumentano ricavi e investimenti. Superato il milione di viaggiatori nei primi due mesi del 2026
Il 2025 si chiude con un nuovo record per il sistema aeroportuale regionale gestito da Toscana Aeroporti, che ha registrato 9,8 milioni di passeggeri, in aumento dell’8,4% rispetto al 2024 e oltre la media nazionale.
Massimi storici per entrambi gli scali: Aeroporto di Pisa Galileo Galilei ha raggiunto 6 milioni di passeggeri (+7,8%), mentre Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci ha toccato quota 3,8 milioni (+9,4%). I ricavi operativi salgono a 115,9 milioni di euro (+6,4%), con crescita sia delle attività aviation che non aviation.
L’EBITDA si mantiene stabile a 45,9 milioni, mentre l’EBIT cresce a 32,7 milioni (+6,4%). L’utile netto di gruppo si attesta a 16,1 milioni di euro, in lieve calo rispetto al 2024, ma con un andamento sostanzialmente stabile al netto delle componenti straordinarie.
Forte accelerazione sugli investimenti, saliti a 30,1 milioni (+69%), destinati soprattutto all’ampliamento del terminal di Pisa e al Master Plan di Firenze. Positivi anche i dati del 2026: nei primi due mesi dell’anno è stata superata per la prima volta la soglia del milione di passeggeri (+5,7%). Convocata l’assemblea degli azionisti per il 29 aprile, con proposta di dividendo da 0,376 euro per azione.
Fonte: Ufficio Stampa
