Confartigianato Imprese, a Caramelle Fallani la pergamena dei 100 anni di attività

Un secolo di storia imprenditoriale, tradizione artigiana e capacità di innovare mantenendo salde le proprie radici. Confartigianato Imprese Firenze ha consegnato la pergamena dei cento anni di attività a Caramelle Fallani, storica azienda oggi con sede a Empoli. La presidente di Confartigianato Imprese Firenze Serena Vavolo e Marco Costoli, presidente dell’Area Empolese, hanno consegnato il riconoscimento a Irene Fallani e Matteo Gigli, che oggi guidano l’impresa.

La pergamena viene attribuita alle aziende che raggiungono il traguardo dei cento anni di attività, testimoniando la capacità dell’artigianato di attraversare il tempo mantenendo qualità, identità e un forte radicamento nel territorio.

“Raggiungere il traguardo dei cento anni di attività è un risultato straordinario che racconta molto più della longevità di un’impresa: racconta la capacità dell’artigianato di attraversare il tempo restando fedele alla qualità, alle proprie radici e al legame con il territorio. Caramelle Fallani rappresenta pienamente questi valori. Dalla tradizione delle ricette annotate da Lorenzo Fallani fino allo sviluppo di nuovi prodotti e alla presenza sui mercati internazionali, questa azienda dimostra come sia possibile innovare senza perdere la propria identità. Per Confartigianato Imprese Firenze è motivo di grande orgoglio consegnare questa pergamena a Irene Fallani e Matteo Gigli, che oggi guidano l’impresa portando avanti una storia familiare e artigiana che è anche parte della storia economica del nostro territorio” dichiarano Serena Vavolo e Marco Costoli.

La storia delle Caramelle Fallani affonda le radici nei primi anni del Novecento. Nel 1901 Lorenzo Fallani annotava le prime ricette, mentre nel 1926 nasce il laboratorio artigianale a Ugnano, alle porte di Firenze. Nel corso del tempo l’azienda è cresciuta mantenendo alcuni elementi distintivi, come la forma quadrata delle caramelle e il celebre incarto bianco, rosso e oro.

Tra i gusti più rappresentativi restano la caramella d’orzo, la più conosciuta e venduta, seguita da rabarbaro e anice. Circa trent’anni fa l’impresa ha trasferito la propria sede produttiva a Empoli, ampliando gli spazi e accompagnando una fase di sviluppo che oggi vede l’azienda contare circa venti dipendenti, un patrimonio di oltre 300 ricette e una presenza commerciale che dall’Italia si estende all’estero, con mercati in Nord Europa, Emirati Arabi, Stati Uniti e Canada.

Accanto alla tradizione, negli ultimi anni l’azienda ha avviato anche nuovi percorsi di innovazione, sviluppando caramelle funzionali per il benessere distribuite nelle parafarmacie e progetti di private label.

Con la consegna della pergamena dei cento anni, Confartigianato Imprese Firenze ha voluto rendere omaggio a un’impresa che rappresenta pienamente i valori dell’artigianato: continuità familiare, qualità e capacità di innovare senza perdere la propria identità

Fonte: Ufficio Stampa

