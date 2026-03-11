Da Fondazione Caript 350mila euro per i progetti del volontariato sociale

Attualità Pistoia
Bando Socialmente 2026, aperto da Fondazione Caript che mette a disposizione un budget complessivo di 350mila euro.

Sostenere progetti per le persone più fragili, consolidando attività già esistenti o proponendo soluzioni innovative e sperimentali. Sono gli obiettivi del bando Socialmente 2026, aperto da Fondazione Caript che mette a disposizione un budget complessivo di 350mila euro.

Possono partecipare enti del Terzo SettoreOnlus ed enti ecclesiastici e religiosi che operano in ambito sociale. I soggetti devono avere sede o svolgere attività nel territorio pistoiese, contesto nel quale i progetti dovranno essere attuati e conclusi entro 18 mesi dalla concessione del contributo.

«Questo nuovo bando – dichiara il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori – conferma l’impegno a investire sulle energie civiche del nostro territorio, sostenendo l’attivazione di reti solide, competenze diffuse e progettualità capaci di generare un impatto positivo e duraturo. Vogliamo valorizzare sia esperienze già avviate, aiutandole a crescere e a migliorarsi, sia idee nuove che intercettano bisogni ancora inespressi o non adeguatamente affrontati, rafforzando il legame tra comunità, volontariato e istituzioni locali».

Per questo, Socialmente 2026 prevede tre linee di intervento.

La prima è dedicata a progetti già presenti sul territorio che abbiano un chiaro obiettivo di consolidamento e potenziamento. I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione in ambito sociale, sanitario e sociosanitario.

La seconda linea di intervento è per progetti innovativi e sperimentali di nuova attivazione, collegati a bisogni che non trovano attualmente un’adeguata risposta. Parte del contributo della Fondazione potrà essere utilizzato per attività di mappatura, analisi, monitoraggio e ricerca.

La terza linea del bando conferma, infine, la possibilità di presentare progetti di riqualificazione di immobili, a condizione che gli interventi siano strettamente collegati al miglioramento dei servizi offerti e non siano, dunque, di mera manutenzione.

Ogni soggetto può presentare un’unica domanda di contributo. L’importo massimo previsto a progetto è di 35mila euro, con copertura non oltre il 50% delle spese preventivate.

Con Socialmente lo scorso anno Fondazione Caript ha cofinanziato 33 progetti di altrettante associazioni dedicati, tra l’altro, al contrasto della solitudine degli anziani, ad aiutare giovani in situazioni di fragilità e a offrire spazi di socialità a persone con disabilità.

Le domande per la nuova edizione del bando Socialmente devono essere presentate entro l’11 maggio 2026 esclusivamente online dal sito fondazionecaript.it, sezione “Bandi e modulistica”

Fonte: Comunicazione e ufficio stampa Fondazione Caript

