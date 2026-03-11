Didacta Italia al via a Firenze, l'inaugurazione con il ministro Valditara e l'orchestra dei licei musicali

Si è aperta stamani alla Fortezza da Basso di Firenze con il Concerto dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali e la presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la 13° edizione di DIDACTA ITALIA, che ha fatto registrare fin dalle prime ore di apertura un’ampia affluenza di pubblico fra docenti, dirigenti scolastici, educatori e operatori provenienti da tutta Italia.

“Ringrazio Didacta per i contenuti proposti quest’anno e per l’attenzione dedicata alla musica, strumento fondamentale nei progetti delle nostre scuole – ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “L’orchestra della Scuola italiana, che ho fortemente voluto, rappresenta un omaggio significativo alla nostra scuola e alla sua capacità di educare attraverso l’arte. È per questo che abbiamo dato rilievo alla storia della musica classica nelle nuove Indicazioni nazionali, già a partire dalle scuole primarie. È per questo che la musica è centrale nei progetti di Agenda Sud e Agenda Nord che puntano a contrastare la dispersione scolastica con una nuova visione strategica. Infine, ho apprezzato il richiamo della fiera a Pinocchio, simbolo dei valori di ascolto, rispetto e impegno necessari alla crescita delle nuove generazioni”.

“Didacta Italia è una manifestazione che cresce di anno in anno, diventando un appuntamento sempre più ricco sia dal punto di vista della quantità degli espositori, che della qualità degli eventi – ha affermato il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, che ha aggiunto: “Trovo particolarmente bello che questa inaugurazione si apra con questi giovani musicisti. Il rapporto tra musica e didattica è profondamente significativo: la musica aiuta ad aprire la mente degli studenti, stimola la creatività e contribuisce alla loro crescita culturale e personale. Per questo desidero rivolgere un ringraziamento speciale al Ministro Giuseppe Valditara per la sensibilità e l’attenzione che dimostra nei confronti dell’educazione musicale. Un ringraziamento anche al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, alla sindaca di Firenze Sara Funaro, al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e a tutte le istituzioni civili e militari presenti. Un ringraziamento, infine, a Didacta International con la quale ormai da anni portiamo avanti una collaborazione particolarmente proficua. Proprio nell’ottobre scorso anno abbiamo firmato un accordo che guarda ai prossimi dodici anni. Il rapporto tra Italia e Germania, da cui nasce questa esperienza, rappresentare una base solida per sviluppare progetti educativi di grande valore”.

“Ho visto Didacta nascere e crescere negli anni, un appuntamento di riferimento per il mondo della scuola e della formazione – ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Questa è un’occasione importante per ribadire quanto sia fondamentale investire sull’educazione e mantenere alta l’attenzione sui percorsi dei più giovani. Come amministrazione stiamo portando avanti un piano significativo di interventi sull’edilizia scolastica: nel prossimo triennio investiremo oltre 40 milioni di euro per efficientamento energetico, adeguamento sismico, riqualificazione e ricostruzione degli edifici. Penso alla nuova scuola Ghiberti che stiamo realizzando, con spazi dedicati allo sport e attorno nuove aule didattiche e i laboratori, con la versatilità che si richiede per aggiornare l’insegnamento. Vogliamo strutture sempre più sicure, sostenibili e moderne, perché investire sulla scuola significa scegliere il futuro del nostro Paese”.

"Con questa manifestazione che per l'Italia è nata qui ed è sempre cresciuta nel corso degli anni, la Toscana diventa capofila per quanto riguarda l'innovazione nel mondo della scuola – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “La Toscana è scuola. Per noi questo è l'elemento fondamentale nella vita di una comunità. Il tema è di straordinaria importanza e complessità e provare a declinarlo nei suoi molteplici aspetti attraverso un grande evento che suscita interesse, promuove buone pratiche, crea relazioni e anima un dibattito vivace e costruttivo è qualcosa che ci riempie di orgoglio. Ringrazio Firenze Fiera che con Indire ha creato questa opportunità. La Regione è presente negli spazi con tante proposte di buone pratiche sia sull'educazione da 0 a 6 anni, penso per esempio ad azioni come Nidi gratis, che sugli interventi per la promozione del successo scolastico. È particolarmente significativo poi che questa edizione di Didacta sia dedicata a Collodi, Carlo Lorenzini, nell'anniversario dei 200 anni dalla nascita. La sua figura rappresenta l'identità toscana e con Pinocchio, che è il libro per eccellenza, svolge anche una straordinaria funzione pedagogica”.

“Per noi di Didacta International – ha aggiunto Reinhard Koslitz - le sorprese non finiscono mai! L’inaugurazione di quest’anno, accompagnata da un’orchestra straordinaria, resterà sicuramente nella memoria di tutti. La presenza di due Ministri alla fiera sottolinea ulteriormente l’importanza e il prestigio di Didacta Italia. Un sentito ringraziamento al team organizzativo e al comitato per aver reso possibile un evento così eccezionale”.

Domani alle ore 10 si svolgerà il convegno nazionale “4+2. Quando la formazione diventa filiera. Un modello che sta cambiando la scuola italiana”, presso l’Auditorium-Villa Vittoria (Sala 20). Il convegno rappresenta un’importante occasione per valorizzare i risultati raggiunti, riflettere sulle strategie future e consolidare il nuovo modello organizzativo del curricolo di filiera. Nel corso del convegno saranno premiate dalla Fondazione per la scuola italiana 20 filiere che hanno partecipato all’Avviso pubblico della fondazione per la scuola italiana e 10 saranno premiate da INDIRE.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, presso lo stand INDIRE alle ore 9,30, si terrà il seminario “Rete AI di INDIRE e dei movimenti di innovazione”. Si tratta di un evento della Rete Tematica AI con le scuole aderenti ai movimenti INDIRE per condividere esperienze e bisogni, allineare riferimenti etici e organizzativi e definire un percorso comune di sperimentazione con l’uso dell’AI.

In evidenza alle ore 12,30 il seminario a cura del Ministero per lo Sport e i Giovani “Il contrasto al fenomeno del doping nello sport tra scienza e attualità” (Padiglione Spadolini, Piano attico). L’evento rappresenta un’occasione per illustrare e far comprendere il fenomeno del doping anche alla luce dell’evento olimpico e paraolimpico di Milano Cortina 2026 e dell’apertura del nuovo laboratorio di analisi.

Nello stand dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (Padiglione delle Ghiaie) alle ore 12.30 il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorderà la figura di Pinocchio e di Collodi alla presenza di 40 studenti del Liceo Coreutico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo.

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE. Partner: Didacta International. La fiera propone un programma di altissimo livello avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, ITKAM e Fondazione Destination Florence.

